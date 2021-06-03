الصين أكبر مستوردي الجلود من مصر بـ 10 ملايين دولار

اكد تقرير المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية استحوذت صادرات “دباغة الجلود” على 92.47% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة بلغت 26.229 مليون دولار لنحو 37 دولة، حيث تسيطر 5 دول على 86.7% من قيمة تلك الصادرات، ويأتي على رأسها الصين الشعبية بقيمة 10.143 مليون دولار من خلال استيراد 1306 طن، تليها اسبانيا بقيمة 4.844 مليون دولار عبر استيراد 300 طن.

واشار التقرير الذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه الى انه بلغت صادرات مصر من قطاع دباغة الجلود إلى الهند خلال الفترة من ” يناير- إبريل 2021″ نحو 3.067 مليون دولار عبر تصدير 213 طن و 1186 قدم مربع، وللبرتغال بقيمة 2.053 مليون دولار من خلال تصدير 214 طن، وإلى هنج كنج نحو 2.053 مليون دولار من خلال تصدير 240 طن.



ونوه الى انه ارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية بنسبة 39.5% خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 28.302 مليون دولار في مقابل 22.517 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية ، أن هناك تحسنا ملحوظا في معدل صادرات القطاع على مدار الأشهر الماضية من العام الجاري، وشهد شهر إبريل أعلى نسبة نمو 188.7% لتبلغ قيمة الصادرات نحو 7.219 مليون دولار في مقابل 2.5 مليون دولار خلال إبريل 2020.