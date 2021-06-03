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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.1 مليون دولار قيمة صادرات الأحذية والمصنوعات الجلدية للسودان

احذية
احذية

سجلت صادرات مصر من الأحذية والفوندي نحو 1.651 مليون دولار بنسبة 5.82% من إجمالي قيمة صادرات القطاع، ومن المصنوعات والملابس الجلدية نحو 484.075 ألف دولار بنسبة 1.71% من الإجمالي، حيث تم التصدير لنحو 63 دولة ، وفقا لتقرير المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية

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ولفت تقرير  المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه إلى سيطرت 5 دول على 88.4% من إجمالي صادرات الأحذية والمصنوعات الجلدية خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 بقيمة 1.898 مليون دولار، يأتي على رأسها السودان بقيمة 1.13 مليون دولار من خلال استيراد 124.557 الف زوج حذاء و 2 طن، تليها إسبانيا بقيمة 242.701 ألف دولار من خلال استيراد 24 طن.

وأشار إلى أنه صدرت مصر أحذية ومصنوعات جلدية إلى ايطاليا بقيمة 200.932 ألف دولار، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 188.062 ألف دولار، وإلى تايوان بقيمة 135.958 ألف دولار.

الولايات المتحدة الامريكية صادرات مصر السودان الجلد المجلس التصديري للجلود

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