إحالة جميع العاملين بمركز شباب السيوف ٢ ومتابعة المنتزه إلى التحقيق

قررت الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ووكيل الوزارة، تحويل جميع العاملين بمركز شباب السيوف ٢، وكذلك موظفو المتابعة بإدارة شباب المنتزه، إلى التحقيق.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قامت بها مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، حيث تفقدت عددا من الهيئات الشبابية والرياضية، بدأتها بمركز شباب السيوف ٢، واكتشفت أنه لا يتواجد بالمركز سوى موظفة واحدة فقط من إجمالي ٩ من العاملين.

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كما فوجئت الدكتورة صفاء الشريف بعدم توفر أي إجراءات احترازية بالمركز أثناء تدريبات فريق الكاراتيه، وعدم تواجد أى إشراف من الجهاز الإداري للمركز، وكذلك مستوى نظافة المركز لم يكن على المستوى المطلوب.



وقررت مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحويل العاملين بالمركز بكامل هيئتهم إلى التحقيق، وكذا العاملون بمتابعة فرع شباب المنتزه نظرا لتقصيرهم.



تأتى هذه الجولات للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل تلك الهيئات، وكذلك تكليفات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعه مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.





وأكدت الدكتورة صفاء الشريف أن هناك لجان متابعة مستمرة طول الوقت لفحص جميع مراكز الشباب لضمان انتظام العمل وتقديم خدمة أفضل بجميع مراكز شباب الإسكندرية.