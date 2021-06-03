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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة المنصورة يكشف تفاصيل إطلاق قافلة جسور الخير

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة

قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة تعمل على تقديم كافة الخدمات للمناطق الحدودية لما لها من بُعد اجتماعى، وسياسى، لافتا  إلى أن قافلة جسور الخير 11 خلال العامين الماضيين  قدمت قوافل لهذه المناطق.


وأضاف عبد الباسط: خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن هذه القوافل قدمت خدماتها لوسط وشمال سيناء ، الوادى الجديد وقرى فى محافظة أسيوط ، حلايب وشلاتين.


وأشار إلى أن القافلة الأولى انطلقت فى شهر مارس من  العام الماضى  ورغم جائحة كورونا إلا أن الجامعة أصرت على استكمال تقيم خدماتها للمناطق الحدودية والتى كانت قوافل طبية ، اجتماعية ، توعوية بمشاركة طلبة كلية الطب وأعضاء تدريس ولديهم خبرات فى التنمية البشرية والقافلة كان قوامها أيضا من المجتمع المدنى وتقديم تدخلات طبية السريعة لأكثر من 1000 مواطن والكشف على 500 رأس حيوانى ضمن الطب البيطرى ، وتقديم ندوات للسيدات  والأطفال .

 

وتابع أن المناطق الحدودية تستحق كل الرعاية والاهتمام وهذا من واجبهم تقديم العون والمساعدة لهم خاصة أن هذه ليست المرة الأولى لإطلاق هذه المبادرة خاصة  مع عدم وجود مستشفيات جامعية فى حلايب وشلاتين ، ووزارة التضامن الاجتماعى منحتنا أكثر من 500 كبسولة لمساعدات غذائية وأدوية للأسر الأكثر احتياجًا فى هذه المناطق . 
 

 

 

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