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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي يستحق وسام القائد لدوره الكبير في دعم القضايا العربية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدّم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على منحه وسام القائد من البرلمان العربى، وهو أرفع وسام يمنح للرؤساء وملوك الدول من البرلمان العربى.


وأكد شمس الدين فى بيان له أصدره اليوم أن الرئيس السيسى يستحق هذا الوسام الرفيع لدوره التاريخى والمحورى فى دعم قضايا العمل العربى واهتمامه الكبير بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة، معتبرًا هذا الوسام بمثابة رسالة مهمة وتقدير كبير من البرلمان العربى  للرئيس عبدالفتاح السيسى تقديرًا لجهوده فى خدمة القضايا العربية ودفاعه عن مصالح الأمة العربية وآخرها دوره فى وقف إطلاق النار فى غزة وأيضًا المبادرة الرئاسية بمساهمة مصر بمبلغ 500 مليون دولار لإعمار غزة وقوافل المساعدات المصرية الرسمية والشعبية والحزبية لأبناء غزة.

 

 وتوجه النائب السيد شمس الدين بكل التحية والتقدير لرئيس البرلمان العربى عادل العسومى، على منح الرئيس عبدالفتاح السيسى وسام القائد، مؤكداً أن هذا التقدير الكبير من البرلمان العربى لقى إعجاباً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى والشعوب العربية التى تقدر الرئيس السيسى وجهوده تجاه جميع القضايا التى تهم الأمة العربية.

مجلس النواب رئيس البرلمان العربي الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق النار المساعدات المصرية وقف إطلاق النار في غزة القضايا العربية

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