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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : قرارات السيسي خلال رئاسته لمجلس القضاء الأعلى غير مسبوقة فى تاريخ مصر

صدى البلد

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال رئاسته لاجتماع مجلس القضاء الأعلى بأنها غير مسبوقة فى تاريخ مصر وفى مقدمتها بدء عمل المرأة  في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من شهر أكتوبر من العام الجاري.

 ووجه " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم تهنئة قلبية للمرأة المصرية التى سوف تلتحق بالنيابة العامة ومجلس الدولة مؤكداً أن المرأة المصرية تستحق هذا التكريم الكبير من الرئيس السيسى لما حققته من نجاحات كبيرة فى مهامها فى جميع المواقع القيادية التي اعتلتها بمختلف مؤسسات الدولة.

 

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وقال النائب أحمد فؤاد أباظة :إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى عهد الرئيس السيسى خاصة أنه من المعروف وطبقاً للواقع والتاريخ فإن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس السيسي، منذ الأيام الأولى لتوليه الرئاسة، ودعمه المستمر للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري بجميع مؤسساته التنفيذية والبرلمانية والقضائية .

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة  بقرار اعتبار اليوم الاول من اكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري معتبراً ذلك الامر بأنه دليل قاطع على احترام وتقدير الرئيس السيسى لقضاء مصر الشامخ وقضاته الشرفاء موجهاً التحية للقضاء المصرى الشامخ والنزيه.

النيابة العامة مجلس النواب الرئيس السيسي البرلمان مجلس القضاء الاعلى

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