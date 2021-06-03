رصد 1100 حالة عنف..قومي المرأة : تلقينا 8064 شكوى من أول يناير لنهاية إبريل الماضي

أصدر مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تقريره الربع سنوى لحصاد عمله خلال الفترة من أول يناير، وحتى نهاية أبريل الماضيين .

أكدت أمل عبد المنعم مديرة المكتب أنه تم استقبال 8064 شكوى خلال هذه الفترة من عام 2021 ، وقد تم تقديم المشورة المناسبة في المجال القانونى والاجتماعي النفسي لعدد كبير من الشكاوي و جاري متابعة باقي الشكاوي مع الجهات المعنية.



وأشارت إلى أن المكتب قام بتقديم الخدمات للسيدات عبر العديد من قنوات استقبال الشكاوى بالمكتب، وجاء الخط المختصر 15115 في المرتبة الأولى حيث تلقى المكتب 4590 اتصال بنسبة 57% سواء كان استشارة قانونية أو نفسية أو اجتماعية، حيث يتلقى الخط الساخن الشكاوى والاستفسارات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً و حتى التاسعة مساءّ، وجاءت المقابلات الشخصية فى المرتبة الثانية حيث بلغ عددها 2448 مقابلة شخصية بنسبة 30% سواء بالمقر الرئيسى للمكتب بالقاهرة او بفروعه فى جميع محافظات الجمهورية.



وأضافت مديرة مكتب الشكاوى، أن شكاوى الاحوال الشخصية جاءت فى مقدمة الشكاوى الواردة للمكتب، حيث بلغت حوالى32.71 %من إجمالي الشكاوى الواردة خلال هذه الفترة، يليها في ذلك خدمات متابعة الدعاوى السابقة والاستفسارات 19.83% ثم الدعاوى الجنائية 13.15 % و الاحتياجات الاجتماعية و الاقتصادية فوصلت للمرتبة الرابعة بالتسلسل التنازلى بنسبة 12.72%،

كما بلغت نسبة الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى القومى للمرأة المركزى نسبة 69.21% من النسبة الاجمالية للشكاوى الواردة أما بالنسبة للفروع ( المحافظات) فبلغت نسبة الشكاوى الواردة حوالى 30.79% من إجمالي الشكاوى، موضحة أن محافظات القاهرة ، الاسكندرية ، قنا ، كفر الشيخ ، السويس تصدرت الترتيب الأعلى من حيث الشكاوى ، فيما محافظات جنوب سيناء والوادي الجديد والاقصر بنسب أقل من حيث الشكاوى.



أما بالنسبة لمؤشرات العنف ضد المرأة التى تم رصدها فى الشكاوى الواردة للمكتب خلال هذه الفترة تم رصد 1100 حالة عنف ، بواقع 412 حالة عنف اقتصادي/ مادى ، وهو أعلى أنواع العنف المرصودة خلال هذه الفترة ، يليه فيه ذلك العنف الجسدى الذي بلغ 296 حالة عنف جسدى ( تعدى بالضرب ) ثم العنف اللفظى في المرتبة الثالثة بواقع 181 حالة عنف لفظى ( تعدى بالسب والقذف ) .

وفيما يتعلق بالموقف النهائي للشكاوى الواردة الى المكتب خلال الفترة المشار اليها أوضحت أمل عبد المنعم أنه تم إفادة السيدات بالمشورة اللازمة والتى بلغ عددها 5879 بنسبة 70.43% أما في حالة الشكاوى المتداولة بالمحاكم أو مازال يتم دراستها من قبل جهات الاختصاص حتى الآن وبلغ عددها 1009 شكوى بنسبة 13.66% .



كما أكدت أن المكتب نجح فى الوصول الى عدد كبير من السيدات من خلال الندوات التى ينظمها المجلس بجميع محافظات الجمهورية، حيث أقام مكتب شكاوى المرأة على مستوى المركزى والمحافظات بتقديم 21 ندوة توعوية وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى وبعض الجهات الحكومية ، حيث بلغ عدد المستفيدين 1110 مستفيد.



و بلغت عدد قصص النجاح لدى مكتب شكاوى المرأة خلال الفترة من (يناير – ابريل ) 2021 حوالى 2454 حالة .



يذكر أن مكتب شكاوي المرأة يتكون من فريق عمل قانوني مدرب لاعطاء الشاكيه المشوره القانونية اللازمة في كل فروع المكتب بالـ27 محافظة ، ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونيه والنفسيه للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥ ، ومن خلال المقابلة الشخصية ، او عبر الواتس اب على الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك .