باللون اللبني...ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام ايمن بإطلالة جذابة حيث ارتدت شيميز باللون اللبني حيث حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

يذكر أن ريهام أيمن، احتفلت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد زواجها السادس، من الفنان شريف رمزي.



وعلقت على الصور قائلة: "نحتفل اليوم بأفضل قرار اتخذته على الإطلاق ست سنوات على الأقل وعمر يذهب .. ذكرى سعيدة واحدة لي وفقط ، أريد أن أقضي بقية حياتي معك .. أحبك ".



كانت ريهام أيمن، قد تزوجت الفنان شريف رمزي، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما "ليليا.