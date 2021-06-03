مصرع طفل غرقًا بترعة نجع حمادي في سوهاج

لقي طفل في منتصف العقد الأول من العُمر مصرعه غرقًا، إثر سقوطه داخل ترعة نجع حمادي بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفل (ياسين م. ا. ع - 5 سنوات - ويقيم بدائرة القسم)، جثة هامدة، إدعاء حادث غرق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده (محمد. ا. ع - 32 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة ترعة نجع حمادي المجاورة للمنزل، اختل توازنه وسقط بها ما أدى إلى غرقه ووفاته في الحال، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.