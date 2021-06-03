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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول وحدة للمساواة بين الجنسين.. وزير القوى العاملة يفتتح عددا من المشروعات خلال زيارته للإسماعيلية

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

يشهد  محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في الإسماعيلية اليوم،توقيع  بروتوكول تعاون بين الوزارة وإحدى شركات الملابس الجاهزة في مجال التدريب المهني، بالمنطقة الاستثمارية الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، لتدريب وتشغيل الشباب من الجنسين وفقا لأحدث الأساليب العالمية فى هذا المجال وعلى احدث المعدات فى مجال الملابس الجاهزة.

كما يفتتح وزيرى القوى العاملة، أول وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة داخل أماكن العمل كأول تجربة حقيقية تنفذ على أرض الواقع داخل المنشآت تهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

كما يفتتح  حضانة دولية لخدمة أبناء العاملين والعاملات بأحدى المصانع   بالمنطقة الاستثمارية الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.

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كان  وزير القوى العاملة، قد أعلن عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 888  شابًا، منهم 28  شابًا من ذوى الإعاقة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ  المسجلين بها 1846 شابًا.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر وكيل مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، أشار فيه إلي أنه خلال أبريل الماضي، تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 79 ألف جنيه لـ 30 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4177 عاملا غير منتظم، بالإضافة إلى استخراج 1001 شهادة قياس مستوى مهارة، و800 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 25 شكوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها وديًا، وتم تحويل 19 منها للقضاء، و4  شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية، من خلال مفتشى العمل على   252  منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 20 محضرًا، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها 35 عامل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 84 منشأة، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 209 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 

 

وزير القوى العاملة الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية الاستثمار محمد سعفان

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