المشدد 15 سنة لمتهم بالإشتراك في قتل مواطن لسرقته بالإكراه بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم حكمها بالسجن 15 سنه للمتهم الثالث فى واقعة مقتل عريس بمركز أولاد صقر أمام زوجته لسرقة دراجته البخارية وكانت المحكمة قررت في وقت سابق السجن المبد للمتهمين الأول والثاني في ذات الواقعة.

تعود أحداث الواقعةعندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة صان الحجر، يفيد ورود بلاغا من مستشفى الصوفية، بوصول "ممدوح أ" 22 سنة عامل، الي مستشفى الصوفية بأولاد صقر جثة هامدة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية انه أثناء قيادة المجنى عليه دراجة بخارية، وبرفقته زوجته " رغد" 21 سنه وأثناء مروره بعزبة الشافعى مركز صان الحجر، قام مجهولون باعتراض طريقه لسرقة دراجته البخارية، وعندما قاومهم قاموا بقتله.

فيما تمكنت التحريات من تحديد الجناة وبالتنسيق مع الأمن العام والبحث الجنائي ورجال مباحث المركز تم ضبط المتهمين وهم "السيد.م" وشهرته "بعكوكة" 19 سنة، سبق اتهامه فى عدة قضايا متنوعة، و"محمود.م" عاطل، و"أحمد.م" وشهرته "أحمد العزبى" عاطل، مقيمين جميعهم بناحية "الصوفية" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر،تم ضبط المتهمين الأول والثانى والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وبالعرض على النيابة، قررت إحالة المتهمين الثلاثة محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قضت فى عام 2018 بمعاقبة المتهمان الأول والثانى بالسجن المؤبد، وقام المتهم الثالث الهارب، بعمل إعادة إجراءات وتم معاقبته بالسجن المشدد 15 سنه.