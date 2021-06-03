٣ يونيو يوم للتاريخ ..الرئيس السيسى يلبى نداء الشعب

احتفى برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، بذكرى فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية، في يوم 3 يونيو 2014.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، لقطات للحظات انتخاب المصريين، ولقطات لاحتفال الشعب بفوز الرئيس السيسي.

وفي هذا الصدد، قال الإعلامي حسام حداد، إن الاحتلال الذي مر على مصر لم يستطع تغيير شخصيتها أو طبعا وأفكار المصريين، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت تغيير الهوية المصرية في فترة حكمها، موضحًا أن الجماعة الإرهابية أرادت جعل مصر تابعة لدول أخرى، وهو ما رفضه الشعب المصري، مشددًا على أن مصر حققت جزءً من العدالة الاجتماعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: «على مدار 40 سنة ممكن يكون في ناس مكنتش واخدة حقها في البلد»، مستشهدًا في ذلك بشبكات الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي وإعادة تهيئة العشوائيات وبناء مدن جديدة قابلة للعيش، بالإضافة إلى حي الأسمرات ومشروع التأمين الصحي الشامل للمصريين، ومشروع تكافل وكرامة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح أن الدولة المصرية عالجت فيروس سي وأتاحت علاجه بالمجان، بالإضافة إلى مبادرة صحة المرأة ومشروع الريف المصري بعدما عانت لسنوات طويلة، وهو ما يعبر عن الخطوات الإيجابية التي سارت عليها مصر في طريق العدالة الاجتماعية.

وأكد أن المصريين تحملوا تبعات المرحلة الأولى من الاصلاح الاقتصادي، أما المرحلة الثانية فإنها ستشهد جني الثمار، مشددًا على أن كل ذلك لم يكن ليحدث لولا وجود قيادة سياسية واعية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تولى سُدة الحكم منذ 3 يونيو عام 2014.