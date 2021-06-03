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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيهاب الطحطاوي رئيساً لأكاديمية مصر للطيران للتدريب

الطيار إيهاب الطحاوي
الطيار إيهاب الطحاوي

أصدر الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران قرارًا بتكليف الطيار إيهاب الطحطاوي للعمل رئيسا لأكاديمية مصر للطيران للتدريب بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفا للطيار عبدالهادي الشقنقيري الذي تقدم له الطيار عمرو أبوالعينين بالشكر والتقدير على جهوده خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الطيار إيهاب الطحطاوي شغل عدة مناصب بقطاع الطيران المدني منها مدير عام مركز العمليات المتكامل IOCC ومديرا عاما لتخطيط الشبكات بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية ثم رئيسا لمجلس إدارة شركة إيركايرو وعضو مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية وحاصل علي العديد من الدورات التدريبية من منظمات الطيران المدني الدولية .

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