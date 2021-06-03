استشارى أمراض ذكورة يكشف طرق علاج ضعف الحيوان المنوى

قال الدكتور خالد سالم، استشاري أمراض الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، إن طرق علاج ضعف جودة الحيوان المنوى هى البحث عن سبب تلك المشكلة عن طريق المؤشرات.

وأضاف "سالم" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ان مسألة الجودة يتم استشفائها بطريقة مباشرة، موضحا أنه عندما تكون تلك المؤشرات سيئة، فيكون حينها الجودة سيئة.

وتابع أن تلك المؤشرات تكون فى نقص العدد أو زيادة فى التشوهات أو ضعف الحركة أو تكثر المادة الجينية، لافتا إلى أن المشكلة تكون فى وجودها باطنيا.

