عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقتصادية قناة السويس تستقبل سفير دولة المجر لبحث مجالات التعاون

قناة السويس
قناة السويس

استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  السفير "أوندراش إيمرا كوفاشي" سفير دولة المجر بالقاهرة ، لمناقشة سبل ومجالات التعاون بين الطرفين، والقطاعات الصناعية المستهدفة في المناطق الصناعية خاصة العين السخنة وشرق بورسعيد التي تشهد انطلاق لمشروعات ضخمة من شأنها توطين الصناعات وإحلال الواردات والعمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

وخلال اللقاء عرض رئىيس المنطقة الاقتصادية الفرص والحوافز الاستثمارية  وآخر المستجدات للمنطقة، وكذلك المشروعات المقامة حالياً والتطوير الذي تشهده موانئ المنطقة الاقتصادية، أبرزها ميناء السخنة والعريش.

وخلال الاجتماع أشار المهندس يحيى زكي إلى الاهتمام الذي تلقاه المنطقة الاقتصادية على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك الدول الأوروبية منوهاً إلى تعدد القطاعات التي تقدمها المنطقة كفرص استثمارية واعدة يحظى بها شركاء المنطقة .

كما ناقش الجانبان آليات جذب المزيد من  الاستثمارات ورؤوس الأموال المجرية للعمل بالمنطقة والتي تمثل أحد أهم المناطق الاقتصادية العالمية، حيث تتمتع بتوافر كافة مقومات الإنتاج وعلى رأسها موقعها المميز الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بأهم مجرى ملاحي عالمي "قناة السويس".

كما تم استعراض حجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأولى من عمر المنطقة على مستوى البنية التحتية والمرافق والإجراءات والاستثمارات وما تطمح إليه المنطقة خلال خطتها الخمسية الحالية 2020-2025، فضلاً إلى معدلات الأداء المرتفعة التي حققتها  الموانئ وكذلك المشروعات المقامة حالياً والتطوير الذي تشهده المنطقة  الاقتصادية خلال عام 2020 - 2021.


من جانبه أثنى "السفير" أوندراش إيمرا كوفاشي " سفير دولة المجر لدى القاهرة، على مميزات المنطقة الاقتصادية مؤكداً على تمتعها بكثير من الاستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وزيادة فرص للشراكة مع المجر وتعزيز مجالات التعاون الثنائية، معرباً عن ثقته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهي فرصة جيدة خلال المرحلة المقبلة حيث تتوافر فرص عديدة  لإنشاء مشروعات في مجالات صناعية عديدة تجذب رجال الأعمال والمستثمرين في المجر.

وعقب اللقاء اصطحب رئيس سفير دولة المجر في جولة ميدانية للمطورين الصناعيين بالمنطقة وزيارة مصنع "سان جوبان"  وتفقد أعمال الشركة والتطوير الذي تشهده والخدمات التي تقدمها للمستثمرين وكذلك حجم العملاء وما نجحت فيه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى حجم الإنتاج والتصنيع الذي تقوم به الشركة للسوق الخارجية ،كما اتجه الطرفان لجولة ميدانية بميناء العين السخنة وزيارة الحوض الأول  والثاني وتفقد أعمال التطوير الجارية لتنفيذ أرصفة بطول 12 كيلو مترًا بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه.

المنطقة الاقتصادية قناة السويس دولة المجر السوق المحلية المنظمات الإقليمية المناطق الاقتصادية احتياجات السوق المحلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اقتصادية قناة السويس

موضوعات متعلقة

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

وزارة الرياضة تنظم جولة سياحية لشباب جنوب السودان

وزيرة الصحة تكشف اللغز وراء نجاح مصر فى التصدي لـ فيروس كورونا.. شاهد

أحمد عامر يكشف عن كلمة السر في تطور الاقتصاد المصري أخر خمس سنوات

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

لاستكمال مباحثات التعاون .. وزير الزراعة يتجه إلي السودان اليوم

محافظ الدقهلية من البرلمان : تلقيت 3150 طلبا من 51 نائبا بالمحافظة

تحمل مواد بترولية .. عطل فني بسفينة بمجرى قناة السويس دون توقف الملاحة

ترشيحاتنا

بالقانون .. ملاك هذه المباني ملزمون بوثيقة تأمين حال طلب الحصول على الترخيص

بعد الهجوم عليه.. حسام البدري يكشف سر عدم إقامة معسكر لمنتخب مصر

إغلاق ميناء الغردقة البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح

فرجاني ساسي يشعل أزمة جديد مع الزمالك بتصريحات غامضة عن أزمة تجديده

وزير التنمية المحلية : شركة لمراقبة أعمال رفع القمامة بالقاهرة

أسعار الدواجن والبيض اليوم 3 يونيو 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 يونيو.. بدء تسليم 792 وحدة سكنية بدار مصر بمنطقة شرق المال والأعمال بالعاشر من رمضان

الصحة العالمية تحذر: السلالة الهندية من كورونا منتشرة في 62 دولة

سعر الذهب اليوم الخميس 3 -6-2021

نتنياهو انتهي.. تعرف على أحزاب ائتلاف الإطاحة برئيس الحكومة في إسرائيل

بسبب المايوه المثير.. قصة أزمة منة فضالى مع متابعيها

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة هالة صدقي

لسبب غريب.. فتاة تستيقظ بإصابات شديدة في وجهها.. تفاصيل وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

فيديو

فيديو جراف.. منى زكي أبرزهن .. فنانات أنجبن بعد سن الأربعين

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ