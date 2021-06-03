عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل مواطن ومحاولة سرقته بالإكراه في الشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم  حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لجزار وحداد علي خلفيه اتهامهم بقتل مواطن وسرقة دراجته كما قررت المحكمة براءة المتهم الثالث.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز صان الحجر، يفيد ورود بلاغا من مستشفى صان الحجر بوصول "عادل محمد أ" عامل مقيم صان الحجر، جثة هامدة، إثر إصابته بكدمات بالرأس وإصابات متفرقة.

المشدد 3 سنوات لمتهمين بالشروع في سرقة مواطن بالإكراه بالشرقية

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحريات ضباط مباحث صان الحجر إلى قيام  كلا من "محمد  ع" 22 سنة جزار مقيم عرب درويش دائرة مركز فاقوس، و"ثروت ص" 20 سنه حداد، مقيم زور أبو الليل أولاد صقر، و"وليد س" 23 سنة فران، مقيم شارع المساعيد صان الحجر، بارتكاب الواقعة، بغير سبق إصرار وترصد، وقيام المتهمين الأول والثانى بسرقة دراجة نارية من أمام منزل المجني عليه، ولاذا بالفرار وأثناء اكتشاف الواقعة استقل دراجته النارية لملاحقتهما وما أن شاهد المتهم الأول حتى انحرف عليه بالدراجة قيادته محل السرقة، وركله بقدمه، فاختل توازنه وتدحرج أرضا وسقط فى ترعة صان الحجر متوفيا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إحالة المتهمين الثلاثة من قبل المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 3757 جنايات مركز شرطة صان الحجر والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وعلي جانب أخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم حكمها بالسجن 15 سنة للمتهم الثالث فى واقعة مقتل عريس بمركز أولاد صقر أمام زوجته لسرقة دراجته البخارية وكانت المحكمة قررت في وقت سابق السجن المبد للمتهمين الأول والثاني في ذات الواقعة.

تعود أحداث الواقعةعندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة صان الحجر، يفيد ورود بلاغا من مستشفى الصوفية، بوصول "ممدوح أ" 22 سنة عامل، الي مستشفى الصوفية بأولاد صقر جثة هامدة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية انه أثناء قيادة المجنى عليه دراجة بخارية، وبرفقته زوجته " رغد" 21 سنه وأثناء مروره بعزبة الشافعى مركز صان الحجر، قام مجهولون باعتراض طريقه لسرقة دراجته البخارية، وعندما قاومهم قاموا بقتله.

فيما تمكنت التحريات من تحديد الجناة وبالتنسيق مع الأمن العام والبحث الجنائي ورجال مباحث المركز تم ضبط المتهمين وهم "السيد.م" وشهرته "بعكوكة" 19 سنة، سبق اتهامه فى عدة قضايا متنوعة، و"محمود.م" عاطل،  و"أحمد.م" وشهرته "أحمد العزبى" عاطل، مقيمين جميعهم بناحية "الصوفية" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر،تم ضبط المتهمين  الأول والثانى والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وبالعرض على النيابة، قررت إحالة المتهمين الثلاثة محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قضت فى عام 2018 بمعاقبة المتهمان الأول والثانى بالسجن المؤبد، وقام المتهم الثالث الهارب، بعمل إعادة إجراءات وتم معاقبته بالسجن المشدد 15 سنه.

جنايات الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق اخبار الشرقية اخبار محافظة الشرقية محافظات

ترشيحاتنا

محمد الصادق يوضح إنجازات الدولة في قطاع النقل والطرق

التخطيط : إطلاق الموقع الإلكتروني لخدمة المواطنين بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة

بالقانون .. ملاك هذه المباني ملزمون بوثيقة تأمين حال طلب الحصول على الترخيص

بعد الهجوم عليه.. حسام البدري يكشف سر عدم إقامة معسكر لمنتخب مصر

إغلاق ميناء الغردقة البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح

فرجاني ساسي يشعل أزمة جديد مع الزمالك بتصريحات غامضة عن أزمة تجديده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 يونيو.. بدء تسليم 792 وحدة سكنية بدار مصر بمنطقة شرق المال والأعمال بالعاشر من رمضان

الصحة العالمية تحذر: السلالة الهندية من كورونا منتشرة في 62 دولة

سعر الذهب اليوم الخميس 3 -6-2021

نتنياهو انتهي.. تعرف على أحزاب ائتلاف الإطاحة برئيس الحكومة في إسرائيل

بسبب المايوه المثير.. قصة أزمة منة فضالى مع متابعيها

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة هالة صدقي

راح ضحيتها 17 قتيلا ومصابا.. أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

فيديو

فيديو جراف.. منى زكي أبرزهن .. فنانات أنجبن بعد سن الأربعين

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ