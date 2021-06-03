المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل مواطن ومحاولة سرقته بالإكراه في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لجزار وحداد علي خلفيه اتهامهم بقتل مواطن وسرقة دراجته كما قررت المحكمة براءة المتهم الثالث.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز صان الحجر، يفيد ورود بلاغا من مستشفى صان الحجر بوصول "عادل محمد أ" عامل مقيم صان الحجر، جثة هامدة، إثر إصابته بكدمات بالرأس وإصابات متفرقة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحريات ضباط مباحث صان الحجر إلى قيام كلا من "محمد ع" 22 سنة جزار مقيم عرب درويش دائرة مركز فاقوس، و"ثروت ص" 20 سنه حداد، مقيم زور أبو الليل أولاد صقر، و"وليد س" 23 سنة فران، مقيم شارع المساعيد صان الحجر، بارتكاب الواقعة، بغير سبق إصرار وترصد، وقيام المتهمين الأول والثانى بسرقة دراجة نارية من أمام منزل المجني عليه، ولاذا بالفرار وأثناء اكتشاف الواقعة استقل دراجته النارية لملاحقتهما وما أن شاهد المتهم الأول حتى انحرف عليه بالدراجة قيادته محل السرقة، وركله بقدمه، فاختل توازنه وتدحرج أرضا وسقط فى ترعة صان الحجر متوفيا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إحالة المتهمين الثلاثة من قبل المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 3757 جنايات مركز شرطة صان الحجر والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وعلي جانب أخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم حكمها بالسجن 15 سنة للمتهم الثالث فى واقعة مقتل عريس بمركز أولاد صقر أمام زوجته لسرقة دراجته البخارية وكانت المحكمة قررت في وقت سابق السجن المبد للمتهمين الأول والثاني في ذات الواقعة.

تعود أحداث الواقعةعندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة صان الحجر، يفيد ورود بلاغا من مستشفى الصوفية، بوصول "ممدوح أ" 22 سنة عامل، الي مستشفى الصوفية بأولاد صقر جثة هامدة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية انه أثناء قيادة المجنى عليه دراجة بخارية، وبرفقته زوجته " رغد" 21 سنه وأثناء مروره بعزبة الشافعى مركز صان الحجر، قام مجهولون باعتراض طريقه لسرقة دراجته البخارية، وعندما قاومهم قاموا بقتله.

فيما تمكنت التحريات من تحديد الجناة وبالتنسيق مع الأمن العام والبحث الجنائي ورجال مباحث المركز تم ضبط المتهمين وهم "السيد.م" وشهرته "بعكوكة" 19 سنة، سبق اتهامه فى عدة قضايا متنوعة، و"محمود.م" عاطل، و"أحمد.م" وشهرته "أحمد العزبى" عاطل، مقيمين جميعهم بناحية "الصوفية" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر،تم ضبط المتهمين الأول والثانى والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وبالعرض على النيابة، قررت إحالة المتهمين الثلاثة محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قضت فى عام 2018 بمعاقبة المتهمان الأول والثانى بالسجن المؤبد، وقام المتهم الثالث الهارب، بعمل إعادة إجراءات وتم معاقبته بالسجن المشدد 15 سنه.