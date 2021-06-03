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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق ميناء الغردقة البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، إغلاق الحركة الملاحية بميناء الغردقة البحري والأنشطة البحرية المحيطة بها، نظرا لسوء الطقس وسرعة الرياح، وكذلك ارتفاع الأمواج.

وأكدت محافظة البحر الأحمر في بيان لها علي صفحتها الرسمية أن ميناء سفاجا البحري يعمل بصورة طبيعية، وأن الحركة البحرية به تسير بشكل طبيعي دون أي تأثر بسوء الطقس .

وكانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أمس عن تداول (4500) طن بضائع و(252) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(150) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (2500) طن بضائع و(102) شاحنة بضائع .

وشهد ميناء سفاجا امس  مغادرة السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس بينما غادرت الميناء بالأمس السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للعبارة سينا .

البحر الأحمر اخبار الغردقة ميناء الغردقة

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