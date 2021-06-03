وزير التعليم: جار الاتفاق مع أجهزة الدولة على موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. مؤتمر صحفي خلال ساعات لإعلان التفاصيل.. ونحذر من نصب شاومينج

حالة من القلق والترقب تسيطر حاليا على جميع طلاب الثانوية العامة 2021، حيث ينتظرون بفارغ الصبر إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، وإعلان تفاصيل نظام عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك لحسم الجدل المثار على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء عن تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021 بسبب كورونا.

ويستعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد مؤتمر صحفي خلال ساعات، لـ إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، وإعلان تفاصيل نظام عقد امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتعليم إن موعد امتحانات الثانوية العامة 2021، يتم تحديده بالتنسيق مع وزارات وجهات تأمين وليس فقط الوزارة.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "نسعى لأن تكون هذه الامتحانات هي الأفضل في تاريخ الثانوية العامة بإذن الله".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقدت اجتماعًا للمكلفين بتيسير أعمال لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للوقوف على الوضع النهائي لاستلام استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام “المنتظمين/منازل”، ولتحديد موعد استلام بطاقات أرقام الجلوس التي من المقرر تسليمها للطلاب قبل موعد عقد الامتحان التجريبي المقرر خلال شهر يونيو لتدريب الطلاب على نظام الامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تحديد موعد نهائي للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10/6/2021.

آخر موعد لـ استكمال إجراءات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة

وأشار حجازي إلى أنه وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، فإن آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحي "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم، هو يوم الأحد الموافق 6/6/2021.

إجراءات احترازية لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ضد كورونا

أكد نائب رئيس عام الامتحان ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من 20 طالبا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين وحماية الجميع من خطر انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن من أبرز إجراءات حماية لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 من انتشار فيروس كورونا:

* التعقيم الكامل للجان.

* التباعد بين الطلاب.

* الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بحضور الامتحان التجريبي لتدريبهم على نظام الامتحان، ومعرفة الطالب للمكان الذى سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل خطة عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك في إطار سعيها لوقف سلسلة الشائعات المتتالية التي تعمل على إرباك طلاب الثانوية العامة 2021 على السوشيال ميديا.

وفي هذا التقرير، ينشر موقع صدى البلد إجابات أكثر 14 سؤالا شائعا عن امتحانات الثانوية العامة لحسم الجدل.

هل ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا أم ورقيا؟

قالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تعقد إلكترونياً بنظام الأسئلة الجديد لكل من استلم جهاز التابلت، بينما تعقد ورقياً فقط في حالة طلاب المنازل أو في حالات الإعادة، ولكن في كل الأحوال سيكون التصحيح إلكترونياً لضمان العدالة للطلاب.



هل تتأثر امتحانات الثانوية العامة بـ أعطال الإنترنت؟

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 لن تعتمد في عقدها على الشبكات، وبالتالي لا مجال لحدوث أي مشاكل تقنية، لأننا وضعنا كل البدائل.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائية في لجان مجهزة بالشبكات الداخلية servers، مع التأكيد على أنه لن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية في عقد امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية.

كيف سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021؟

أكدت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونياً في جميع الحالات سواء كان الامتحان إلكترونياً لمن استلموا التابلت أو ورقياً في حالة طلاب المنازل (bubble sheet).

هل سيتاح لطلاب الثانوية العامة 2021 دخول لجان الامتحان بالكتاب؟

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تعقد بنظام الكتاب المفتوح “اوبن بوك”، مشيرةً إلى أنه سيتاح لطلاب الثانوية العامة دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، بـ الكتاب الحكومي الخاص بالطالب، سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه.

وشددت الوزارة على أنه لن يتم السماح لطلاب الثانوية العامة 2021 بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة بـ أوراق أخرى من أي نوع غير كتاب المدرسة.

كيف ستمنع وزارة التعليم الغش الإلكتروني؟

أكدت الوزارة أنه لن يتم السماح لطلاب الثانوية العامة 2021 من الأساس بدخول التابلت الخاص بهم على شبكة الإنترنت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، وسيتم حظر تبادل الرسائل والملفات على التابلت أثناء امتحانات الثانوية العامة 2021.

كيف سيتمكن طلاب الثانوية العامة من تحضير التابلت للدخول على منصة الامتحان؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا بد لطلاب الثانوية العامة من الدخول على منصة امتحانات الثانوية العامة بعد الحصول على اسم مستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت الخاص به.



هل ستسمح وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة بحل أي امتحانات من المنزل؟

نعم، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة 2021 سيقومون بحل امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل هذا العام.

كيف ستواجه وزارة التربية والتعليم محاولات تهكير تابلت طلاب الثانوية العامة من أجل الغش؟

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: “نطمئن الجميع بأن لدينا جيشا من المهندسين ومعنا أجهزة الدولة كلها للتصدي لمثل هذه المحاولات، وضبط أي محاولة غش أو إخلال بسير امتحانات الثانوية العامة 2021”.

كيف سيتمكن طلاب الثانوية العامة من حل الأسئلة التي تحتاج خطوات؟

قررت وزارة التربية والتعليم تسليم ورقة بيضاء مؤمنة لطلاب الثانوية العامة، وذلك أثناء الامتحانات الإلكترونية التي تحتوي أسئلة تتطلب كتابة خطوات لحلها، وذلك تيسيرا على الطلاب.

ماذا عن طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية؟

قالت وزارة التربية والتعليم إنه تم وضع المركز القومي للامتحانات نوعية جديدة من الأسئلة في امتحان اللغة العربية كى تلائم طبيعة أسئلة الاختيار من متعدد.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن مواصفات الامتحان النهائي من حيث عدد الأسئلة والزمن والوزن النسبي للأسئلة مدروسة بعناية شديدة، وستراعي درجة صعوبة كل سؤال على حدة.

هل تم إلغاء القصة والتعبير من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021؟

أكدت وزارة التربية والتعليم أن القصة والتعبير لم يتم إلغاؤها من امتحانات الثانوية العامة كما يشيع البعض، وإنما قمنا بوضع أسئلة لقياس مستوى الفهم فيهما.



ما هي تفاصيل قانون الغش المقرر تطبيقه على طلاب الثانوية العامة هذا العام؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، فى إطار سياسة الدولة التي تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.



المادة الثانية

يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ما اللغة التي سيسمح لطلاب المدارس اللغات بخوض امتحان جيولوجيا الثانوية العامة بها؟

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت لطلاب الثانوية العامة إمكانية طباعة وملء إقرار رسمي خاص بتحديد اللغة التي يرغب طالب الثانوية العامة بأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بها هذا العام على ان يتم تسليمه في المدارس اليوم الأحد، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة من جانب وزارة التربية والتعليم قبل امتحانات الثانوية العامة.



وقد جاء نص هذا الإقرار الرسمي كالتالي:

أقر أنا الطالب (. ) بإدارة (. ) المقيد بنظام (. ) بمدرسة (. ) ورقمي القومي (. ) ، بأنني سوف ألتزم بأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لامتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 باللغة (الأجنبية الأولى / اللغة العربية)، وهذا إقرار رسمي من الطالب ( توقيع الطالب).

وقال وزير التربية والتعليم إنه بناءً على هذا الإقرار سيتم تحديد لغة عقد امتحان الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة.

كيف ستؤمن وزارة التعليم لجان امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين وحماية الجميع من خطر انتشار فيروس كورونا.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن من أبرز إجراءات حماية لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 من انتشار فيروس كورونا:

* تعقيم اللجان

* التباعد بين الطلاب

* الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات

كما قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتوفير التطعيم بلقاح كورونا للمعلمين والإداريين المسؤولين عن امتحانات الثانوية العامة.