نشرة المرأة والصحة.. فوائد ركوب الدراجات الهوائية.. المدة التي يستغرقها لقاح كورونا حتى يعمل

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يحتفي العالم اليوم الموافق 3 من يونيو، باليوم العالمي لـ الدراجات الهوائية، ويمكن أن يساعد ركوب الدراجات في حمايتك من الأمراض الخطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وبعض أنواع السرطان والاكتئاب والسكري والسمنة والتهاب المفاصل.

بغض النظر عن نوع اللقاح الذي تحصل عليه ضد فيروس كورونا ، فلن تصل إلى الحماية الكاملة إلا بعد أسبوعين من الجرعة الثانية أو النهائية، وهذا يتعلق بالوقت الذي يستغرقه جهازك المناعي لتكوين استجابة الأجسام المضادة للقاح.

قال باحثون إن لقاح COVID-19 الذي صنعته شركتا Pfizer و BioNTech يعرض الشباب لخطر الإصابة بالتهاب في عضلة القلب يسمى التهاب عضلة القلب.

أصبح الأفوكادو طعامًا شائعًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، خاصة لاحتوائه على الكثير من الفوائد الصحية.

ويمكن أن يكون الأفوكادو بديلاً ممتازًا للدهون، فهو مليء بالعناصر الغذائية ويمكن أن يكون جزءًا مفيدًا من نظام غذائي متوازن.