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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. فوائد ركوب الدراجات الهوائية.. المدة التي يستغرقها لقاح كورونا حتى يعمل

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

في اليوم العالمي لـ الدراجات الهوائية.. تعرف على أهم فوائدها الصحية

 

يحتفي العالم اليوم الموافق 3 من يونيو، باليوم العالمي لـ الدراجات الهوائية، ويمكن أن يساعد ركوب الدراجات في حمايتك من الأمراض الخطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وبعض أنواع السرطان والاكتئاب والسكري والسمنة والتهاب المفاصل.

 

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

 

بغض النظر عن  نوع  اللقاح الذي تحصل عليه ضد فيروس كورونا ، فلن تصل إلى الحماية الكاملة إلا بعد أسبوعين من الجرعة الثانية أو النهائية، وهذا يتعلق بالوقت الذي يستغرقه جهازك المناعي لتكوين استجابة الأجسام المضادة للقاح.

 

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دراسة: لقاح فايزر يسبب التهابا في عضلة القلب لشباب تلقوه
 

قال باحثون إن لقاح COVID-19 الذي صنعته شركتا Pfizer و BioNTech يعرض الشباب لخطر الإصابة بالتهاب في عضلة القلب يسمى التهاب عضلة القلب.

 

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو
 

أصبح الأفوكادو طعامًا شائعًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، خاصة لاحتوائه على الكثير من الفوائد الصحية.

 

ويمكن أن يكون الأفوكادو بديلاً ممتازًا للدهون، فهو مليء بالعناصر الغذائية ويمكن أن يكون جزءًا مفيدًا من نظام غذائي متوازن. 

نشرة المرأة نشرة المرأة والصحة فيروس كورونا ركوب الدراجات الافوكادو

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