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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خصصت سيارة عملها لمصلحتها الشخصية.. محاكمة تأديبية لمديرية التضامن بالقليوبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة القليوبية للمحاكمة التأديبية  العاجلة بعد ثبوت إرتكابها مخالفة مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

كشفت التحقيقات أن مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة القليوبية لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت أحكام القانون والقواعد والتعليمات المعمول بها بأن استخدمت السيارة رقم 1126 هـ د في الإنتقال من محل إقامتها إلى مقر عملها دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية مما ترتب عليه الحاق ضرر مالي للدولة.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالة تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و 12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية

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