خصصت سيارة عملها لمصلحتها الشخصية.. محاكمة تأديبية لمديرية التضامن بالقليوبية
قررت النيابة الإدارية إحالة مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة القليوبية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابها مخالفة مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
كشفت التحقيقات أن مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة القليوبية لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت أحكام القانون والقواعد والتعليمات المعمول بها بأن استخدمت السيارة رقم 1126 هـ د في الإنتقال من محل إقامتها إلى مقر عملها دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية مما ترتب عليه الحاق ضرر مالي للدولة.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالة تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و 12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.