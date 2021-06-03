مفاجأة من الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا المتحورة في فيتنام

كتب: شيماء مصطفى

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن السلالة المتحورة لفيروس كورونا التي ظهرت في فيتنام، ليست جديدة بل هي جزء من السلالة الهندية.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام كيدونج بارك، إن “سلالة كورونا المكتشفة في فيتنام لا تتوافق مع تعريفنا للمتغير الجديد، على الرغم من أنها لا تزال شديدة العدوى والشراسة والخطر”.

وأضاف بارك: "لا يوجد نوع جديد من كورونا في فيتنام في الوقت الحالي يعتمد على تعريف منظمة الصحة العالمية".

وأشار بارك إلى أن ما وجده المسؤولون الفيتناميون كان السلالة المتحورة من كورونا التي تم اكتشافها في الهند المعروفة عالميا باسم "دلتا".

وكانت فيتنام قد أبلغت عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها، لكن منظمة الصحة العالمية شككت في ذلك.