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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمين سر تضامن النواب: قرارات السيسي باجتماع الأعلى للهيئات القضائية سيذكرها التاريخ

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

تقدمت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الإجتماعي بالشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب القرارات التي تم اتخاذها باجتماع "الأعلى للهيئات القضائية".

 

وأضافت أمين سر لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب ان قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال رئاسته لاجتماع مجلس القضاء الأعلى غير مسبوقة فى تاريخ مصر وسيذكرها التاريخ خاصة فيما يتعلق ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من شهر أكتوبر من العام الجاري.

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برلمانية: قرارات الرئيس السيسي باجتماع "الأعلى للهيئات القضائية" تاريخية

كما تقدمت "حازم" بخالص التهاني القلبية الي المرأة المصرية مؤكدة ان هذا إنتصار قوي للمرأة المصرية ودليل قوي يضاف الي سجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الي المرأة المصرية،مشيرة الي ان هذا القرار يعتبر تكريما من الرئيس الي المرأة المصرية ولولا الرئيس السيسي ما كانت المرأة المصرية تستطيع تحقيق حلمها بالالتحاق بتلك المناصب.

 

كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية عقد اجتماعاً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـــــد محمـــــود حسام الدين رئيس مجلس الدولــــة، والمستشار عبـــــــده الأودن رئيس محكمــــــة استئناف القاهـــــرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:

 

-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١. 

-اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري

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