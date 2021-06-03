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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب سيرينو وسفيان رحيمي من الأهلي

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة اقتراب  جاستون سيرينو نجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي وسفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي، من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي مع شوبير:" الأهلي لم يفاوض سيرينو، لكن ممكن يضمه، الرقم الذي عرضه الأهلي الموسم الماضي لضم اللاعب، لن يعرض نصفه هذا الموسم لو الظروف سمحت".

وتابع شوبير:" بالنسبة سفيان رحيمي، اللاعب في حسابات النادي الأهلي، لكن الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية حتى الآن".

كان جاستون سيرينو، أعلن الشهر الماضي، عن رغبته في ارتداء قميص النادي الأهلي مستقبلا.

وقال جاستون سيرينو في تصريحات لشبكة “ سكاي نيوز”: من الجيد أن يهتم فريق كبير مثل الأهلي بضمي، أركز حاليا على الاستمرار بمستوى جيد مع صن داونز، ثم نرى ما سيحدث".

وتابع سيرينو:" أشكر جماهير الأهلي على الحب الذي أتلقاه منهم دائما، وسيكون تحديا رائعا إن تمكنت من ارتداء قميص الأهلي يوما ما".

وتبلغ القيمة التسويقية لـ جاستون سيرينو 650 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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