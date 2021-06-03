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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مزارعو البنجر في كفر الشيخ يشكرون شركة الدلتا بعد استلام المحصول وصرف المستحقات

صدى البلد

أرسل عدد من مزارعي بنجر سكر المتعاقدين مع شركة الدلتا للسكر أحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مذكرة شكر وتقدير الي  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية نيابة عن مزارعي كفى الشيخ بشأن مساندته لمزارعي بنجر السكر في محافظة كفر الشيخ من خلال إصدار تعليمات الي الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر باستلام كامل إنتاج المحافظة من بنجر السكر مع سرعة صرف المستحقات المالية أولا بأول.

وتوجه مزارعي بنجر السكر بالشكر أيضا نيابة عن ٧٠ ألف مزارع متعاقد مع شركة الدلتا للسكر إلي الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر بشأن قبوله استلام نحو ٨ آلاف طن بنجر سكر من  المحافظة وذلك إرضاء لمزارعي كفر الشيخ مؤكدين أن ذلك ليس على حساب أحد من المزارعين المتعاقدين مع شركة الدلتا للسكر ولم يكن على حساب حصة أي مزارع.

كما أرسل عدد من  نواب مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري مذكرات شكر و تقدير إلي الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر بسرعة صرف مستحقات موردي بنجر السكر ، و جدير بالذكر أن هؤلاء النواب هم اللواء حسن البحيري عضو مجلس الشيوخ المصري و النائب الدكتور محمد فوزي الرفاعي والنائب محمد عبدالحميد هاشم والنائب إبراهيم محمد الديب والدكتورة النائبة مني عبدالعاطي  أعضاء مجلس النواب المصري.

كما تقدمت الجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة بالشكر الي الدكتور أحمد أبو اليزيد على ما يقدمه من دعم كبير لكافة المزارعين في كفر الشيخ مما يؤكد على توجه القيادة السياسية بالحفاظ على المزارع و الانتاج الزراعي.

وتستمر شركة الدلتا للسكر في استلام محصول بنجر السكر من المزارعين و الموردين حتي نهاية شهر يونيو الجاري كما أن المستهدف الحصول على ٢ مليون و ٣٠٠ ألف طن بنجر سكر من المزارعين في الموسم الجديد، لإنتاج ما يقرب من ٣٣٠ ألف طن سكر محلى من البنجر، وسيتم استلام المحصول من المزارعين بجداول منظمة وفقا لطاقة التشغيل اليومى

مجلسي النواب والشيوخ وزير التموين الشيوخ محافظة كفر الشيخ وزارة التموين

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مزارعو البنجر في كفر الشيخ يشكرون شركة الدلتا بعد استلام المحصول وصرف المستحقات

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