تأجيل الحكم على زوجة وعشيقها في قتل زوجها بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم تأجيل محاكمة ربة منزل وأمين شرطة والمتهمين بقتل زوج المتهمة الأولي والتخلص من جثته، لوجود علاقة غير شرعية بينهما، لدور شهر يوليو المقبل، لمناقشة ضابط المباحث والطب الشرعى.

تعود أحداث الواقعه عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغاً بالعثور على جثة "م.إ " 37 سنه خفير نظامي ضمن قوة مركز شرطة فاقوس، مُقيم بإحدي قري المركز، غارقا فى مياه ترعة بدائرة مركز شرطة صان الحجر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان، وتبين وجود إصابات ظاهرية به.

فيما تم تشكيل فريق بحث وكشفت التحريات وجود علاقة غير شرعية بين "س . ص " 27 سنه ربة منزل، زوجة المجني عليه ، و "محمود . ي " 39 سنه أمين شرطة مقيم بذات القرية، كما تبين وجود صلة صداقة بين الأخير والمجني عليه.

وأضافت التحريات ان الزوجه والأخير إتفقا سويا على التخلص من الزوج وقام المتهم بقتل المجني عليه حيث قام بملئ برميل بالماء، واستدرج المجني عليه إلي منزله بالاتفاق مع المتهمة مقنعا إياه بالتدرب علي الغطس بذلك البرميل لتكتمل جاهزيته للتنقيب عن أثار بالمياه، وغطس المجني عليه في البرميل برأسه حتى قاعدة البرميل، وحال ذلك أمسك المتهم قدماه ضاغطا إياه لأسفل لمنعه من الخروج من البرميل حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، وقام بالتخلص من الجثة في مكان العثور عليها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 7854 لسنة 2020 جنايات صان الحجر.