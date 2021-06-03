عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اتبع هذه الخطوات عند شراء المواد الغذائية .. تفاصيل

فيروس كورونا
فيروس كورونا

في الوقت الحالي ، لا يوجد دليل يثبت أن الناس يمكن أن يصابوا بفيروس COVID-19 من الطعام أو تغليف المواد الغذائية، ومع ذلك ، قد يُصاب الأشخاص بالعدوى عن طريق لمس سطح أو جسم ملوث بالفيروس ثم لمس وجوههم  . 

 

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

أكثر سلالات فيروس كورونا خطورة.. تعرف عليها

 

ولذلك نقدم لكم اهم النصائح لتعبئة وتداول المواد الغذائية:-

قم بإزالة أي عبوات غير ضرورية والتخلص منها في سلة مهملات بغطاء. 

أخرج الطعام من أوعية المطعم ، وضعه على طبق نظيف وتخلص من الحاوية. 

يجب تنظيف العلب والزجاجات وما شابه ذلك بمطهر قبل فتحها أو تخزينها. 

اغسل المنتجات غير المعبأة ، مثل الفاكهة والخضروات جيدًا تحت الماء الجاري. 

اغسل يديك بالماء والصابون ، أو استخدم مطهرًا كحولًا لليدين بعد ذلك مباشرة. 

حيثما أمكن ، احتفظ بالأشياء القابلة للتلف مبردة أو مجمدة. 

استخدم ألواح تقطيع منفصلة لتحضير اللحوم والأسماك غير المطهية. 

إعادة تدوير أو التخلص من نفايات الطعام والتغليف بشكل مناسب وصحي ، وتجنب تراكم النفايات التي يمكن أن تجتذب الآفات.

المصدر boldsky

COVID-19 مواد الغذائية تنظيف الخضار والفاكهه طريقة تخزين الطعام الصحيحة اخبار الصحة

ترشيحاتنا

أنشيلوتي يسعى لبقاء راموس مع ريال مدريد

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي لحصوله على وسام القائد

أشهر 5 سيارات لـ موديلات 2021 تناسب العائلة الإماراتية| صور

إصابة محمود متولي في مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

المفوضية الأوروبية تقترح هوية رقمية موثوقة وآمنة لجميع الأوروبيين

حماية البسطاء ودعم الأولى بالرعاية.. توجيهات الرئيس خلال 7 سنوات لوزارة التموين| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطاء تستوجب المساءلة.. 3 كوارث في فيديو محمد رمضان

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

بسبب الطيار .. صدى البلد يكشف سبب الحجز على أموال محمد رمضان

اتجاه فى الكاف لتغيير حكم إياب نصف نهائى إفريقيا بين الأهلي والترجي

امتحانات الثانوية العامة .. السيسي يوجه بتيسير الإجراءات بـ 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية

تأكيدا لـ صدى البلد .. الكاف يعلن حكام مباراتي الأهلى والترجي رسميا

تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

تعرف على تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

مجدى بدران : الفطر الأسود غير معد و نادر جدا

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

فيديو

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

فيديو جراف.. منى زكي أبرزهن .. فنانات أنجبن بعد سن الأربعين

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ