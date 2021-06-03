"غرفة الإسكندرية" تطلق البرنامج التدريبي "الأربعاء الحاسم للمشروعات"

أطلقت الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، البرنامج التدريبي "الأربعاء الحاسم للمشروعات"، بحضور المستشار نبيل بدوي، مستشار شئون الصناعة وريادة الأعمال بـ"غرفة الإسكندرية".

من جانبه أوضح المستشار نبيل بدوي، مستشار شئون الصناعة وريادة الأعمال بـ"غرفة الإسكندرية"، أن الهدف من البرنامج استعراض الحلول الجذرية لمشكلات التمويل، إضافة إلى عرض 1535 فكرة لمشاريع مصنفة كمشاريع منخفضة المخاطر، وبتكلفة مادية بسيطة، تتناسب مع الشباب الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة.

وأشار إلى أن هناك 15 شركة معتمدة من هيئة الرقابة المالية، يقدموا تمويل للمشروعات الناشئة دون الحاجة للبنوك، مؤكدًا أن شروط تلك الشركان أن تكون فكرة المشروع واضحة، ولها دراسة جدوى منفذة بشكل علمي.

وأكد أن من ضمن الأفكار المرتبطة بالتمويل دون الحاجة للبنوك، هي فكرة التمويل الجماعي، من خلال إنشاء منصة تتضمن أفراد لديهم أفكار مشاريع، وأفراد آخرين لديهم مبالغ للتمويل، ويتم التعاون فيما بينهم لتمويل المشاريع الناشئة.

من جانبها أوضحت الأستاذ نسرين، متخصصة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، أن مشروع الطباعة ثلاثية الأبعاد، يعد من المشاريع التي يمكن البدء بها بميزانية مادية بسيطة، كما أنه يتماشى مع فكرة المشاريع الرقمية.

وأشارت إلى أن هناك استخدامات مختلفة للطباعة ثلاثية الأبعاد في الوقت الحالي، حيث بدأت تستخدم في الأغراض الطبية، فعلى سبيل المثال يتم استخدامها بدلاً عن الجبس التقليلدي في حالات الكسر، كما يتم استخدامها في مجال طب الأسنان، والنماذج التشريحية لطلاب كليتي الطب والأسنان، إضافة إلى استخدامها في مجالات مختلفة كمجال السينما والفضاء.

وأكدت أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الآخيرة، إلا أن وصلت إلى طباعة أجزاء بشرية مختلفة، يتم تنفيذها لإجراء الأبحاث الطبية عليها.

