كاثوليك المنيا: عودة الاجتماعات الروحية والأنشطة الخدميه 7 يونيو الجاري

أعلنت مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا عودة الاجتماعات الروحية والأنشطة والخدمات والمؤتمرات والرحلات وكذلك مدارس الأحد، ابتدءا من يوم 7 يونيو الجاري، علي أن تتخذ كل رعية كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتنظيم الذي تراه مناسبا للحفاظ علي الأبناء لتجنب انتشار وباء كورونا، ما أمكن ذلك.

وذكر بيان أصدرته المطرانية برئاسة الأنبا باسيليوس مطرن إيبارشية المنيا: رغم أن بلادنا الحبيبة مازالت تتعرض لخطر انتشار وباء كورونا المستجد، ولا نعرف توقيتا محددا لانتهاء هذا الوباء.

ولكننا نؤمن أن لكل شئ زمان ولكل أمر تحت السموات وقت، وليس أمامنا سوي أن نرفع عيوننا إلي الله القادر أن يعبر بنا إلي بر الأمان، وحفاظا علي شعبنا وحياته الروحية وعدم البعد عن الكنيسة لفترات طويلة خاصة لطول وقت الأجازة الصيفيه لابنائنا الطلاب وهي الفترة التي تنشط فيها الرعايا لجذب الشباب بالخدمات الروحية والأنشطة المختلفة نوصي بالعودة إلي الاجتماعات الروحية والأنشطة والخدمات والمؤتمرات والرحلات ومدارس الأحد.

كما ذكر البيان، نرفع صلاة متحده مع نيافة الأنبا بطرس من أجل كل الأحباء الذين يتعرضون لأي معاناة بسبب المرض كما نصلي من أجل الذين تعرضوا لفقدان أحباء لهم والرب يعزيهم.