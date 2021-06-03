200 أسرة تستفيد من معارض توزيع أثاث منزلى وأجهزة كهربائية بـ الدقهلية
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الدقهلية نظم مؤخرا معرضين لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعايا والأكثر إحتياجًا بقرية نسيم مركز المنصورة، وقرية الغراقة مركز اجا بمحافظة الدقهلية.
وأوضح شعبان أن تنظيم المعارض ياتى فى اطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة الدقهلية.
وأشار شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الدقهلية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة .
يذكر أن تنظيم الاورمان لمعارض الأثاث والأجهزة الكهربائية يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الدقهلية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .