انتصر للدستور.. أمين مسعود يشيد بقرار السيسي إلحاق المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بجميع القرارات التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى، والتى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وقال "مسعود"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن الرئيس السيسى انتصر للدستور فى جميع القرارات التى اتخذها لصالح القضاء المصرية الشامخ، وفى مقدمتها التحاق المرأة المصرية ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى بالنيابة العامة ومجلس الدولة.

وأكد أن الرئيس السيسى لم يتخذ هذا القرار من فراغ، وإنما اتخذه ثقة وتقديراً للمرأة المصرية التى كسبت رهان الرئيس فى تحقيقها لنجاحات مبهرة ومذهلة فى جميع المواقع والمناصب القيادية التى تولتها المرأة المصرية بجميع مؤسسات الدولة.

وأوضح النائب أن هذا القرار يحقق المبدأ الدستورى الخاص بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، في تولي الوظائف القضائية في جميع الهيئات والجهات، وتحقيق المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا.