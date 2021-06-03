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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة دمياط

200 عارض دمياطى بمعرض ديارنا لمنتجات الاثاث في أرض المعارض

محافظ دمياط
محافظ دمياط

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ان معرض "ديارنا" للأثاث و المنتجات اليدوية للأسر المنتجة المُقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر والذى تستمر فعالياته حتى ١٠ يونيو الجارى، شهد اقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على المنتجات.

 

وأشارت الى ان المعرض جاء بمشاركة ٣٠٠ عارض من بينهم ٢٠٠ عارض لمنتجات الأثاث من الجمعيات التعاونية الإنتاجية وصناع مدينة دمياط للأثاث، الى جانب ١٠٠ عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، المنوفية، القليوبية الإسكندرية، أسوان، سوهاج والبحر الأحمر"، بالإضافة إلى مشاركة شركة" الازياء الراقية" بسلع معمرة و استهلاكية لاستكمال المنظومة الخاصة بالمعرض لتجهيز العرائس بأسعار مخفضة .

 

فيما وقد أوضحت "محافظ دمياط" أن هذا المعرض يأتى فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية وحرص كافة أجهزة الدولة المعنية لدعم صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، إذ يُعد ذلك المعرض الثالث بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فى غضون الاشهر الماضية، إذ تم من قبل افتتاح معرضين بمحافظتى المنيا و أسيوط، فضلاً عن المبادرة التى تم الإعلان عنها مؤخرًا لتأثيث ٢٠٠٠ وحدة سكنية بمشروع إسكان أهالى المناطق العشوائية "معًا والسلام والمحروسة" بمحافظة القاهرة وذلك لصالح الصناع بمحافظة دمياط، لتستكمل سلسلة المبادرات المبرمة بين المحافظة والوزارة لخلق آفاق تسويقية جديدة للصناع، مما يدعم الخطة الخاصة بتسويق منتجاتهم لاستعادة مكانة الأثاث الدمياطى على الخريطة المحلية.

 

وأكدت" محافظ دمياط "تضافر كافة جهود الدولة مع مدينة دمياط للأثاث وجميع العاملين بتلك الصناعة العريقة بالمحافظة، داعية جميع المصنعين ببذل المزيد من الجهود لمواكبة آخر التطورات فى تلك الصناعة.

 

وفى سياق متصل، توجهت "محافظ دمياط" بالشكر الجزيل إلى الدكتورة نيفين القباج على تعاونها البالغ لدعم صناعة الأثاث بدمياط و حرصها على الاستجابة إلى مطالب الصناع خاصة فيما يخص بمد فترة المعرض مع زيادة المبيعات به ، كما أثنت على جهود جميع المساهمين فى نجاح ذلك المعرض مشيدة بما تم تحقيقه من مشاركة فعالة لفئة كبيرة من المنتجين فى مجال صناعة الأثاث بمحافظة دمياط و كذا مدينة دمياط للأثاث والذى يدعم العارضين و الزائرين خاصة مع وجود تخفيضات على كافة المعروضات.

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