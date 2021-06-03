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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مصنع بداخله كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر بالدقهلية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافجة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية قيام (مالك مصنع "بدون ترخيص" - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا) بتصنيع المستلزمات الطبية داخل مصنعه الكائن بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، داخل المصنع المشار إليه وعثر بداخله على (44000 قطعة غطاء رأس  مخصص للعمليات الجراحية- 14400 قطعة بدلة عمليات مخصص للعمليات الجراحية - 24  توب قماش على شكل بكرة بإجمالى 72000 م تستخدم فـى التصنيع- 7 ماكينات تصنيع ) مجهولة المصدر.

بمواجهته إعترف بحيازته لتلك المضبوطات بقصد التربح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية جرائم الغش جرائم الغش التجارى الغش التجاري

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