ضبط مصنع بداخله كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافجة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية قيام (مالك مصنع "بدون ترخيص" - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا) بتصنيع المستلزمات الطبية داخل مصنعه الكائن بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، داخل المصنع المشار إليه وعثر بداخله على (44000 قطعة غطاء رأس مخصص للعمليات الجراحية- 14400 قطعة بدلة عمليات مخصص للعمليات الجراحية - 24 توب قماش على شكل بكرة بإجمالى 72000 م تستخدم فـى التصنيع- 7 ماكينات تصنيع ) مجهولة المصدر.

بمواجهته إعترف بحيازته لتلك المضبوطات بقصد التربح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.