الكاف يحسم الجدل حول حضور الجماهير مباراتى الأهلي والترجى بـ أبطال أفريقيا

استقرت إدارة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على إقامة فاعليات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا بين الأهلى والترجي التونسي والوداد المغربي أمام كايزرشيفز الجنوب إفريقي دون حضور جماهيري .



ويري مسئولو الكاف أن جائحة كورونا لا تزال منتشرة بشكل موسع وهو الأمر الذى أدى إلى الاستقرار على خوض منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري مثلما كان يحدث فى الأدوار السابقة من المسابقة واقتصار الحضور على الدعوات الخاصة بمجالس الإدارات فقط .



واتخذ “ كاف ” مجموعة من القرارات المهمة بشأن مباراتى الأهلى والترجي التونسي المقرر إقامتهما خلال شهر يونيو الجاري فى نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وقرر الكاف تعديل موعد مباراتى الأهلى والترجي فى ذهاب وإياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا ، حيث أعلن الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين فى تونس يوم 19 يونيو الجارى، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين بالقاهرة يوم 26 يوينو، وكان الكاف حدد موعد المباراتين فى 18 و25 يونيو قبل تغيير الموعد من جديد.

كما استقر الكاف على تعيين الجنوب إفريقي فيكتور جوميز حكما لمباراة الذهاب بين الأهلى والترجي التونسي، على أن يقود الحكم المغربي رضوان جيد مباراة الإياب بين الفريقين.

وقرر الكاف بشكل نهائى تطبيق خاصية الفيديو خلال مباريات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا وذلك فى ظل الرغبة فى السيطرة على الأخطاء التحكيمية.

ويري مسئولو الكاف أن تطبيق الفار فى نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا هو السبيل الوحيد لتقليل الأخطاء التحكيمية وفرض حالة من العدالة أمام جميع الفرق أطراف المربع الذهبي للمسابقة الأكبر داخل أركان القارة السمراء.

ويأمل الأهلي في تخطي عقبة الترجي التونسي، والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، في محاولة للدفاع عن اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعدما حصد اللقب في الموسم الماضي على حساب الزمالك بنتيجة 2-1.