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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأحد المقبل ..ندوة عن التسجيل الجمركي المسبق للشحنات (ACI )

صدى البلد

 

تنظم غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ندوة تعريفية لمنتسبيها عن لشرح وتفسير آلية تنفيذ التسجيل المسبق للشحنات (ACI ) وذلك الأحد المقبل 6 من يونيو الجاري.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الندوة تأتي بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ، وفي حضور ممثليها للرد على كافة استفسارات وتساؤلات منتسبي الغرفة لتفادي أي معوقات عند التطبيق.

وأشاد "العربي" بالتعاون المثمر بين الغرفة ومصلحة الجمارك لتحقيق المصلحة العامة ؛ مما يساعد في النهاية في ضبط السوق ، وهو ما نسعى إليه جميعًا بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة ، مشيرًا إلى أنه يتم من خلال هذه الندوة التعريف بالنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" وخطوات وإجراءات العمل به ، والمزايا التي يحققها.

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ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية كافة منتسبي الغرفة إلى ضرورة الاستفادة من أهداف هذه الندوة من خلال النخبة المشاركة من مسئولي مصلحة الجمارك المتخصصين في هذا الشأن لمعرفة كل ما يتعلق بالتسجيل الجمركي المسبق ، والرد على الاستفسارات المختلفة ، وتوضيح كافة الأمور بما يحقق نجاح عملية التطبيق.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات إلزاميًا مطلع يوليو 2021

الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة القاهرة التجارية الجمارك ابراهيم العربي مصلحة الجمارك

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