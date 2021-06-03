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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يقضي أيامه الأخيرة.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل ساسي مع الزمالك

فرجاني ساسي لاعب
فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك

قال الإعلامي أحمد شوبير :إن النجم التونسي  فرجاني ساسي  لاعب فريق الزمالك، أخبر أحد زملائه داخل الفريق، برحيله عن القلعة البيضاء، بنهاية القلعة البيضاء.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير”: يقٌال أن فرجاني ساسي أخبر قال لأحد زملائه في الفريق، أن يقضي أيامه الأخيرة في نادي الزمالك".

وأضاف أحمد شوبير:" هذه المعلومات ليست مؤكدة، لكنها قريبة من الصواب".

 

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وتابع شوبير:" موضوع فرجاني ساسي بدأ يتعقرب، رغم سداد النادي باقي مستحقات اللاعب، وحتى الآن مجلس إدارة نادي الزمالك مش عارف يقعد مع وكيل فرجاني ساسي".

وتابع شوبير:" عقد فرجاني ساسي ينتهي مع الزمالك في 30 يونيو المقبل، ومن حقه الرحيل مع حلول هذا الموعد سواء وقع لنادٍ آخر أم لا؟".

وأضاف شوبير:" كان لابد ن تكتب إدارة الزمالك في عقدها مع ساسي، أن يرحل اللاعب عقب نهاية الموسم الكروي وليس 30 يونيو، لأن الموسم في مصر لا ينتهي 30 يونيو، والسوابق اللي عندنا تؤكد ذلك".

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