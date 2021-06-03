يقضي أيامه الأخيرة.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل ساسي مع الزمالك

قال الإعلامي أحمد شوبير :إن النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك، أخبر أحد زملائه داخل الفريق، برحيله عن القلعة البيضاء، بنهاية القلعة البيضاء.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير”: يقٌال أن فرجاني ساسي أخبر قال لأحد زملائه في الفريق، أن يقضي أيامه الأخيرة في نادي الزمالك".

وأضاف أحمد شوبير:" هذه المعلومات ليست مؤكدة، لكنها قريبة من الصواب".

وتابع شوبير:" موضوع فرجاني ساسي بدأ يتعقرب، رغم سداد النادي باقي مستحقات اللاعب، وحتى الآن مجلس إدارة نادي الزمالك مش عارف يقعد مع وكيل فرجاني ساسي".

وتابع شوبير:" عقد فرجاني ساسي ينتهي مع الزمالك في 30 يونيو المقبل، ومن حقه الرحيل مع حلول هذا الموعد سواء وقع لنادٍ آخر أم لا؟".

وأضاف شوبير:" كان لابد ن تكتب إدارة الزمالك في عقدها مع ساسي، أن يرحل اللاعب عقب نهاية الموسم الكروي وليس 30 يونيو، لأن الموسم في مصر لا ينتهي 30 يونيو، والسوابق اللي عندنا تؤكد ذلك".