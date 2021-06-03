محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير مشروعات حى الجنوب

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا اليوم، الخميس، لمتابعة مستجدات العمل فى تطوير عدد من المشروعات بحى الجنوب.

يأتي ذلك فى إطار الطفرة التنموية المقدمة في الخدمات لأهالي حي الجنوب.

حضر الاجتماع؛ اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب، ومدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة بورسعيد ومدير التعاون الإنتاجي.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز عن آخر تطورات العمل بشأن تطوير عدد من المناطق وتحويلها لمناطق حضارية تتماشى مع التنمية المحدثة فى مختلف المجالات ببورسعيد، وكذلك معدلات الإنجاز فى مشروعات تطوير الخدمات بحى الجنوب.

وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية التنسيق المتواصل بين مختلف الجهات لتحقيق الأعمال فى أسرع وقت وعلى درجة كبيرة من الكفاءة.