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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للتدريب من أجل التشغيل

سعفان يشهد توقيع بروتوكول مع شركة عالمية للتدريب علي تصنيع الملابس الجاهزة

سعفان يشهد توفيع
سعفان يشهد توفيع بروتوكول مع شركة عالمية لتصنيع الملابس

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام ببرامج تدريب العناصر البشرية، لتوفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة التي تعتبر أساس الصناعة المتقدمة فى العصر الحالي، فضلا عن توفير فرص للشباب المصري ، و لمتحدي الإعاقة، وتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل"  التي تنفذها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل.

وفي هذا الإطار والجهود التي تبذلها الوزارة في مجال التدريب من أجل التشغيل، شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وشركة جيد تكستايل ايجيبت التى تعمل فى مجال الملابس الجاهزة والتى تنتج ماركات عالمية من الملابس الرياضية في أحدث فرع لمصانعها في مدينة الإسماعيلية وتسعى في إطار ذلك لاستقطاب وتشغيل حوالي 4000 عامل من العمالة المدربة في هذا المجال.

في مستهل كلمته قبل توقيع البروتوكول أكد الوزير على أن الوزارة ومديرياتها تستطيع توفير العمالة المدربة في مختلف القطاعات من خلال مراكز التدريب التابعة لها وحدات التدريب المتنقلة التي تم اطلاقها في قرى ونجوع المحافظات، وتم تدريبها على أيدي مدربين ماهرين وفقاً لأحدث الأساليب التدريبية فى العالم. 

وقال الوزير : إن الشعب المصري له طبيعة خاصة، حماه المولى عز وجل في كافة المحن والشدائد، حتى في ظل الجائحة الحالية الي عانت منها العديد من دول العالم، وما زال قادرا على الإنتاج بكفاءة، برغم تأثر بعض قطاعات العمل في مصر ومنها قطاع السياحة إلا أنه وصلت نسب الأشغال في المدن السياحية لـ ٧٠ ٪ ومن المتوقع أن تكتمل النسبة  إلي 100% في نهاية العام الجاري. 

بدوره قدم سليم شانكايا رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة على الدعم المقدم منها لمصانع الشركة في مصر، في مجالات العمل، والعمل على توفير العمالة المؤهلة المدربة للعمل في المصانع.

وأوضح الوزير أن البروتوكول يهدف إلي تدريب وتشغيل الشباب من الجنسين وفقا لأحدث الأساليب العالمية فى هذا المجال وعلى احدث المعدات فى مجال الملابس الجاهزة التي توفرها وزارة القوى العاملة من خلال مركز التدريب التابع لها بمحافظة الإسماعيلية لتخريج عمالة مصرية مدربة قادرة على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والعالمية.

وأوضح وزير القوي العاملة ، أنه بموجب البروتوكول سيتم تدريب 30 عاملا شهريا على مهنة الملابس الجاهزة، وسوف يتم توفير وجبات غذائية ،ووسيلة مواصلات لهم، فضلا عن مكافأة شهرية لكل متدرب تقدر 1800 جنيه ، بالإضافة إلي التأمين الاجتماعي علي المتدرب خلال فترة التدريب ، ويتم   تحرير عقد عمل لكل متدرب بعد اختياره وإعادة تقييمه لتحديد الأجر الذي يستحقه بما لا يقل عن 2000 جنيه شهريا على أن تعتبر فترة التدريب ضمن فترة الاختبار  المنصوص عليها في قانون العمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية سوف تتيح الورش التدريبية والمعدات المتواجدة حاليا بورشة الملابس الجاهزة  بمركز التدريب التابع لها لتدريب المتدربين على مهن الملابس الجاهزة وتوفير المدربين اللازمين لفترة التدريب، وضع البرامج والمناهج اللازمة للعملية التدريبية حسب احتياجات حسب احتياجات الشركة وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالي في هذا المجال. 

وفي نفس الوقت تقوم الشركة بإجراء الصيانة اللازمة لجميع الماكينات والأدوات والمعدات الموجودة بورشة الملابس الجاهزة بمركز التدريب  التابع للمديرية ، وتوفير جميع أنواع المواد الخام والأدوات والمهمات  اللازمة للعملية التدريبية ، وتجهيز المنتج النهائي على نفقة الشركة الخاصة ودون أن تتحمل المديرية أية مصاريف أو تكلفة إضافية على أن تنتقل ملكية هذه المعدات والتجهيزات والبنية الإضافية إلى المديرية بعد انتهاء سريان البروتوكول.

وقع البروتوكول عن الوزارة أحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ، وعن الشركة معتز مصطفي أبو بكر مدير الموارد البشرية والمدير الإداري لشركة  جيد تكستايل ايجيبت. 

 

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