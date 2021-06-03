الأهلي يستقر على السفر لتونس 15 يونيو لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على السفر إلى تونس منتصف الشهر الجاري إستعداداً لمواجهة الترجي الرياضي المقرر لها 19 يونيو في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووضع بيتسو موسيماني خطة الإعداد حتي السفر الي تونس حيث يخوض الفريق الاحمر مباراة ودية اليوم مع أحد فرق الدرجة الثالثة او مع فريق الشباب بالنادي ثم يمنح اللاعبين راحة سلبية غداً الجمعة.

ومن المقرر أن يتم رفع الحمل البدني طوال الأسبوع المقبل ثم يختتم بمباراة ودية أخرى على أن يغادر الفريق الأحمر الي تونس علي متن طائرة خاصة منتصف الشهر الجاري.

وأنتهي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة من حجز فندق الإقامة وملاعب التدريب في تونس حيث يخوض الأهلي مرانه يومي 16 و 17 يونيو الجاري علي ملاعب الجامعة التونسية ثم يوم 18 من الشهر ذاته علي استاد رادس الذي تقام عليه المباراة