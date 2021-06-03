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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أعلى معدلات الأمان

وزير النقل: دخول برج إشارات التوضيب الخدمة على خط القاهرة الإسكندرية

برج اشارات
برج اشارات

 أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل دخول برج اشارات التوضيب  في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد القاهرة الاسكندرية بطول ٢٠٨ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)  والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، وبدخول تلك المنطقه في  الخدمة  ١٧٠ كم الخدمه من إجمالي ٢٠٨ كم .
وأوضح الوزير  أن المشروع يتكون من (١٩ برج رئيسي و ١٥ برج ثانوي و ٨٠ مزلقان ) و  تم حتى الآن دخول عدد ١٤ برج رئيسي الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها - قليوب - سيدي جابر- شبرا - التوضيب) و ١٢ ابراج ثانويه و ٦٧ مزلقان ،  لافتا الى أن برج اشارات شبرا يتحكم  في عدد  ١٨ سيمافور  ضوئي  وعدد ١٥ موتور تحويله

مضيفا  أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث ، وزيادة عدد الرحلات في اليوم ، وتحقيق أعلى معدلات  السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات ،  ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة  السكك الحديدية ، ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر ٢٠٢١

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السكك الحديدية خط القاهرة الإسكندرية الحوادث كامل الوزير

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