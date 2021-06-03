موسيماني وعبد الحفيظ في ضيافة الشاطر على قناة الأهلي للاحتفال بالسوبر الأفريقي

يحل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ضيفا على قناة النادي الأهلي، في الحادية عشرة مساء اليوم الخميس.

وأعلن قناة الأهلي أن الثنائي سيحلان ضيفان على الإعلامي إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق، للحديث عن كواليس الفوز ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، والاستعداد لمواجهة الترجي.

وكان مدير الكرة بالأهلي، قد فرض حظرا إعلاميا للاعبي الفريق الأول، لحين الانتهاء من مباراتي الذهاب والعودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقرر عبد الحفيظ فرض الحظر لفرض المزيد من التركيز والاستعداد الجيد لمباراتي الترجي التونسي، يومي 19 و26 يونيو الجاري.

ويجري الأهلي تحت القيادة الفنية للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استعداداته لمواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا يومي 19 و26 يونيو الجاري.

موعد سفر الأهلي الي تونس

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي السفر الي تونس منتصف الشهر الجاري إستعداداً لمواجهة الترجي الرياضي المقرر لها 19 يونيو في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ووضع بيتسو موسيماني خطة الإعداد حتي السفر الي تونس حيث يخوض الفريق الاحمر مباراة ودية اليوم مع أحد فرق الدرجة الثالثة او مع فريق الشباب بالنادي ثم يمنح اللاعبين راحة سلبية غداً الجمعه.

ومن المقرر أن يتم رفع الحمل البدني طوال الأسبوع المقبل ثم يختتم بمباراة ودية أخري علي أن يغادر الفريق الأحمر الي تونس علي متن طائرة خاصة منتصف الشهر الجاري، وأنتهي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة من حجز فندق الإقامة وملاعب التدريب في تونس حيث يخوض الأهلي مرانه يومي 16 و 17 يونيو الجاري علي ملاعب الجامعة التونسية ثم يوم 18 من الشهر ذاته علي استاد رادس الذي تقام عليه المباراة

ويلتقي الأهلي وديا فريق الشرق للتأمين مساء اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة من أجل منح الفرصة للاعبي الفريق الذين لم يشاركوا والعائدين من الإصابة لتجهيزهم للقاء الترجي.

كان الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بعدما تجاوز عقبة صن داونز الجنوب أفريقي، بينما تخطى الترجي فريق شباب بلوزداد الجزائري.