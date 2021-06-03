بداية من 239 ألف جنيه.. سعر و مواصفات أحدث 5 سيارات SUV "صينية" في مصر

نجحت العلامات الصينية فى تثبيت قدمها بقوة داخل السوق العالمى للسيارات، لما توفره من مواصفات عدة مقابل سعر قليل، الأمر الذى يجذب عدد كبير من مستهلكى السيارات حول العالم، خاصةً محبي فئة السيارات رياضية متعددة الاستخدام “SUV”.

يطرح موقع " صدى البلد " الإخبارى، سعر و مواصفات أحدث 5 طرازات الصينية فى مصر من فئة الـSUV لموديلات عام 2021 .



1 ـ زوتى T500

حصلت زوتي T500 موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تربو، قوة 156 حصان، وعزم أقصى للدوران 215 نيوتن/ متر، بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيكي، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم في 9.5 ثانية.

جاءت زوتي T500 بوسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني EBD، مع أنظمة الثبات الإلكتروني ESC، ومساعد صعود المرتفعات، وفرامل يد كهربائية.

يبلغ سعر زوتي T500 موديل 2021 حوالى 399.900 جنيه مصري.



2 ـ جيلى امجراند x7

تمتلك جيلي ايمجراند X7 محركاً من أربع اسطوانات، سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 131 حصان، عزم أقصى للدوران 185 نيوتن / متر، بناقل حركة 5 سرعات أوتوماتيك، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12 ثانية.

زودت X7 بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، فتحة سقف، زر تشغيل /إيقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيك.

يبلغ سعر جيلى امجراند x7 موديل 2021 بقيمة 309 ألف جنيه.

3 ـ سانج يونج XLV

طرحت سيارة سانج يونج XLV موديل 2021 بمحرك رباعي بسعة 1.6 لتر بقوة 128 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، و سعة خزان الوقود 47 لتر للفئات الأولى والثانية، ولكن الفئة الثالثة منها تختلف قليلاً بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 163 حصان بعزم 260 نيوتن.متر.

سعر سانج يونج XLV :

الفئة الأولى 315 ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية 360 ألف جنيه مصري.

الفئة الثالثة 380 ألف جنيه مصري.



4 ـ ام جى ZS

تعتمد سيارة MG ZS الصينية موديل 2021 لعلى محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 123 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكي.

سعر سيارة إم جي ZS موديل 2021:

الفئة الأولى "STD" بسعر 255 ألف جنيه.

الفئة الثانية "Comfort" بقيمة 270 ألف جنيه.

الفئة الثالثة "Luxury" بسعر 288 ألف جنيه.



5 ـ شيري تيجو 3

تتميز سيارة تيجو 3 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وتقطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تأتي سيارة تيجو 3 موديل 2021 بسعر 239,900 جنيه.