رئيس جامعة طنطا: إصدار 90 ألف بطاقة ذكية لأول مرة للطلاب

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الانتهاء من إصدار 90 آلف بطاقة ذكية للطلاب خلال العام الجارى، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة ممتدة لإصدار البطاقات الذكية لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

أكد رئيس الجامعة، على أن هذه الخطوة تأتى تفعيلًا لتكنولوجيا الهوية الرقمية داخل الجامعة دعمًا لخطة الدولة الطموحة للتحول الرقمي فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن البطاقات الذكية لها العديد من المميزات منها تفعيل متابعة حضور الطلاب للمحاضرات والتدريبات العملية بصورة إلكترونية، والتحقق من هوية الطلاب و الأعضاء والعاملين أثناء الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم داخل وخارج الجامعة بصورة الكترونية مثل خدمات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية، وذلك لضمان وصول الخدمات لمستحقيها، فضلًا عن قياس اداء الجهات المقدمة للخدمات طبقًا للعدد الفعلي للمستفيدين بصورة إلكترونية.

أشار الدكتور رضا البسيوني، مدير وحدة تطوير النظم بجامعة طنطا، إن بطاقات الهوية الجديدة تحتوى أعلى نظم التأمين، من خلال رمز استجابة سريعة QR Code خاصة بصاحب البطاقة ، يمكن قراءته باستخدام أجهزة الموبايل والوصول إلى صفحته الشخصية مباشرة على موقع الجامعة والتحقق من بياناته.

وأضاف البسيوني، أنه تم تأمين البطاقة بشريحة الكترونية ذكية تعمل بنظام NFC وتحتوي على كود إلكتروني مميز للطالب لا يمكن تزويره، بالإضافة إلى تغليفها بطبقة حماية شفافة تحتوي على هولوجرام ضوئي للحفاظ على البيانات المكتوبة من التلف أو التزوير.