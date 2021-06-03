مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 323 شكوى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه إستقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر مايو الماضى 323 شكوي تم الرد علي 226 شكوى منها بنسبة 82٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام وجاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها لسرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطنين بشكل لائق.

وأشار محافظ الشرقية الى أهمية الدور الذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام والذي يعد واجهة حضارية للمحافظة ويعبر عن رغبتها فى تحقيق التواصل المستمر بين الدولة و المواطنين فضلاً عن دوره الفعال فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها فى إطار القانون.

أكد محافظ الشرقية أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وكذا تلبية احتياجاتهم فى صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

كما شدد محافظ الشرقية على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للمترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى وعدم دخول أي مواطن لديوان عام المحافظة دون ارتداء الكمامة فضلاً عن اتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

وأوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة بالديوان العام ان الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر مايو الماضي تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.