محمد الشيخ: الطريق الدائري شريان مروري يخدم 3 محافظات

قال المهندس محمد الشيخ ، مدير عام تطوير مشروع الدائرى ، إن هذا المشروع هو أهم طريق وشريان مرورى ويخدم 3 محافظات رئيسية فى مصر وهى القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ويتقاطع مع جميع الشرايين والطرق الرئيسبة فى القاهرة الكبرى ومنها طرق سيناء ، والسويس ، والاسماعيلية ، وطريق السخنة ، والفيوم والواحات



وأضاف "الشيخ " خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الاولى المصرية ، ان تطوير الطريق الدائرى تم تقيمه لأربع قطاعات رئيسية ومنها طريق الاوتوستراد بطول 26 كم وتم توسعته ل 8 حارات فى كل اتجاه وتسبب ب سيولة مرورية فى كل اتجاه.



وأشار إلى أن كافة القطاعات ب الطريق الدائرى تشهد كثافة مرورية وستشهد نمو عمرانى جديد وسيتم تطويره بحيث تستوعب الكثافات العالية والتى وصلت الأحجام المرورية لربع مليون مركبة يوميأ والذى عليه 43 مخرج ومدخل والذى يدل على أهميته الكبيرة فى حركة التنقلات، وهذه المنطقة تطل على محطة المرج الجديدة وموقف المرج الاقليمى .



وتابع أن اعمال التطوير تشمل توسيع القطاع العرضى ةصيانه الطريق القجم مع التوسعة بالاافة لتدشين طريق سطحى لخدمة جميع المدن والاحياء لمنع الوقوف العشوائى وتطبيق منظومة النقل الذكى لتحقيق انضباط مرورى كامل وتنفيذ أعمال انارة ب الكامل .