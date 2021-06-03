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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية: صرف مساعدات مالية لـ30 أسرة.. وتوفير أطراف صناعية لحالتين

صدى البلد

إلتقي  اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأكثر من 30 حالة إنسانية ، وذلك في إطار سلسلة لقاءات رد الجميل للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر  وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، بحضور اللواء خالد توفيق مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للكليات والمعاهد العسكرية والتفتيش والبحوث  محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ، مدير مديرية التضامن الإجتماعي ، منسق مبادرة حياة كريمة ، أعضاء متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
وفي بداية اللقاء قام محافظ المنوفية بتسليم مساعدات مالية لعدد  30 حالة إنسانية بقيمة ما يزيد عن 200 ألف جنيه ، بالاضافة الي توزيع شنط مواد غذائية عليهم تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية  ، وخلال لقائه وإستماعه لأحد الحالات الإنسانية وجه المحافظ بتوفير أطراف صناعية لحالتين أحدهما يعاني من بتر بالذراع الأيمن نتيجة وقوع حادث أليم له ، والآخر  يعاني من بتر بإحدي ساقيه وليس له مصدر دخل ، كما وجه بصرف مساعدة مالية لتجهيز إحدي بناته لعُرس الزوجية نظراً لظروفه المعيشية الصعبة ، كما وجه المحافظ بتوفير كرسي كهربائي متحرك لمواطن من ناحية كفر الجلابطة بمركز الشهداء إبنته تعاني من ضمور بخلايا المخ وضعف في عضلات أطرافها ، مؤكدا على حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع المواطنين وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للحالات الإنسانية والأكثر إحتياجاً لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، مؤكداً أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين للاستماع لشكواهم  ومطالبهم .
وخلال اللقاء  وجه محافظ المنوفية بتوفير تروسيكل لمواطن من ناحية شبراخلفون بشبين الكوم يعاني من بتر إحدي ساقيه ويعاني من ظروف إجتماعية صعبة ، وموجهاً بتوفير كشك لأحد المواطنين بناحية شنوان يعاني من سرطان في العظام ويحتاج الي زرع نخاع ، كما وجه المحافظ بإدراج منزل أحد المواطنين بقرية مؤنسة بأشمون بمبادرة " سكن كريم " التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث أنه يعول أسرة مكونة من 6 أفراد ولديه أبن يعاني من ضمور كامل بالعضلات ، كما كلف مدير مديرية التضامن الإجتماعي ببحث أسباب إنقطاع معاش تكافل وكرامة لمواطنة من مركز قويسنا تعاني من فشل كلوي مزمن وليس لها مصدر دخل وسرعة إنهاء الاجراءات الخاصة بها .
ومن أبرز الحالات التي تم صرف مساعدات مالية لها ،  3 حالات إنسانية من مركز شبين الكوم يعانوا من مرض السرطان ويحتاجوا إلى علاج كيماوى وليس لهم دخل ثابت ، ومواطنه من مركز قويسنا تعول بنت تعانى من ورم خبيث بالمخ  ، و مواطن من كفر داود بالسادات من ذوى الاحتياجات الخاصة ويعانى من ضمور بالمخ ، ومواطنة من مركز قويسنا تعول بنت تعاني من ورم خبيث بالمخ .
كما شمل اللقاء صرف مساعدات مالية لـ 3 حالات إنسانية من ناحية طوخ طنبشا ببركة السبع أحدهما يعاني من أثر نزيف بالمخ ويعول إبنه تعانى من ورم خبيث بالكلى ، والثاني يعول ثلاثة أبناء ويعانى من ورم خبيث بالرئة وليس لدية مصدر دخل ، والثالث يعاني من كسر في الفقرات العنقية ويحتاج الي زرع خلايا جذعية ، بالإضافة الي حالتين من قرية أبشيش التابعة لمركز الباجور يعانوا من إعاقة ذهنية وليس لهم مصدر دخل .
هذا وتضمن اللقاء صرف إعانات مالية عاجلة لحالتين من مركز أشمون يعانوا من شلل أطفال وضمور شديد بالطرفين السفليين ، بالاضافة الي مواطن  كفيف من كوم الضبع يعول إبن مريض بالصرع  ، ومواطنه من ناحية شبرا باص تحتاج إلى علاج كيماوى وتعول إبن يعانى من سرطان الدم ، وكذا مساعدة مالية لمواطن من بركة السبع لديه إبن يعانى من إنفجار بالعين ويحتاج عملية فى أسرع وقت ، ومواطن من ناحية كفر العجايزة يعانى من فشل كلوى ويحتاج للغسيل الكلوى .
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يقوم بها محافظ المنوفية حرصاً منه واهتمامه بالمواطنين من أجل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم تفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.

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