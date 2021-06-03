عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدربوا بالكلية الحربية

وزير النقل يشهد حفل تخرج مهندسي السكك الحديدية الجدد

وزير النقل يشهد حفل
وزير النقل يشهد حفل تخرج مهندسي السكك الحديدية

شهد اليوم  الفريق مهندس  كامل الوزير - وزير النقل حفل تخرج دفعة جديدة من مهندسي السكة الحديد (الدفعة السادسة) بواقع 30 مهندسًا ليصل إجمالي ما تم تدريبه بالكلية الحربية إلي 180 من إجمالي  300 تم اختيارهم للانضمام لهيئة السكك الحديدية والذين اجتازوا الاختبارات النفسية والطبية واللياقة وكشف الهيئة بالتنسيق مع هيئة التدريب بالقوات المسلحة.

كما تلقوا  دورة  تدريبية بالكلية الحربية لمدة ثلاثة أشهر على كافة النواحي العلمية  والتثقيفية والسلوكية والإنضباطية وحيث سيتم استكمال التدريب الفني لهم بمعهد تدريب وردان وورش الهيئة المختلفة. 

وأضاف وزير النقل ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتدريب الأجيال الجديدة المنضمة لهيئة السكك الحديدية في الكلية الحربية  وتخريج أجيال جديدة مؤهلة للعمل بأحدث النظم التكنولوجيا تتسابق في خدمة المواطن، مضيفا أن هؤلاء المهندسين الجدد قد تم  اختيارهم بمعايير جديدة تماما  تشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال التدريب للمهندسين الجدد المنضمين لهيئة السكك الحديدية  
مضيفا انه الى جانب تدريب المهندسين الجدد في الكلية الحربية يتم تدريب الفنيين في معهد ضباط صف المعلمين ليكون بذلك قد تم تاهيل المهندسين والفنيين من كافة التخصصات العاملة بالسكة الحديد

وأضاف الوزير ان ال30 مهندسا الذين انهوا دورتهم التدريبية اليوم من  تخصصات ميكانيكا (27 مهندس) وكهرباء (3)، لافتا إلى ان  ذلك ياتي   ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتعيين الف مهندس حديث التخرج من خريجي كليات الهندسة في مختلف التخصصات بالسكة الحديد مشيرا الى انه جاري أيضا عقد دورات تدريبية للفنيين بمعهد ضباط الصف المعلمين بإجمالي عدد1000 فني تخصصات مختلفة وذلك لمدة  6أشهر

وأكد وزير النقل  أنه منذ أن شرفه الرئيس بتولي حقيبة النقل فقد تعهد أمام الرئيس والشعب المصري بأن تصبح هيئة السكة الحديد في طليعة هيئات الوزارة بسواعد أبنائها، وتم وضع خطة شاملة للنهوض وتطوير هذا المرفق الحيوي الهام ارتكزت على خمسة عناصر هي الوحدات المتحركة ( العربات والجرارات)، والسكة ( القضبان – المحطات – المزلقانات ) بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكافة المعدات الحديثة وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري والدفع باجيال جديدة من المهندسين حديثي التخرج وعمل مزيج مع  الخبرات الموجودة حاليا بهيئة السكة الحديد والتي يتم إعادة تأهيلها لمواكبة التطور الكبير الجاري في مجال السكك الحديدية بمصر.

وقدم وزير النقل الشكر للرئيس للدعم الكبير لوزارة النقل لتحقيق انطلاقة كبرى فى مجال السكة الحديد ومختلف مجالات النقل كما قدم الشكر للفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمد فريد حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة ولمدير وقيادات الكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الابطال .

IMG-20210603-WA0011
IMG-20210603-WA0011
IMG-20210603-WA0012
IMG-20210603-WA0012
IMG-20210603-WA0014
IMG-20210603-WA0014
IMG-20210603-WA0013
IMG-20210603-WA0013
IMG-20210603-WA0015
IMG-20210603-WA0015
القوات المسلحة وزير النقل الرئيس عبد الفتاح السيسي السكك الحديد

ترشيحاتنا

ملحمة غير مسبوقة للغاز المصرى في البحر المتوسط خلال 7 سنوات

بالصور .. الاستعدادات الأخيرة لصالة ستاد القاهرة قبل افتتاح كأس العالم للجمباز الفني

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفداَ من جامعة مرسى مطروح.. صور

وزير النقل: تعهدت أمام الرئيس والشعب بأن تصبح هيئة السكة الحديد في طليعة هيئات الوزارة

أفريقيا تلعب والبدرى يتفرح.. تجهيز منتخبات القارة بالوديات ولاعبي منتخب مصر بالاستجمام

3 مراكز صداع فى رأس البدري بمنتخب مصر قبل تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

وفاة الفنانة تحية حافظ

ضبط لحوم وكبد وكلاوي غير صالحة للاستخدام بثلاجة أحد المطاعم الشهيرة بالدقهلية

942 مليار جنيه خلال عام .. طفرة في القطاع الصناعي خلال تولي الرئيس السيسي

الولايات المتحدة تعلق التنقيب عن النفط في منطقة محمية بألاسكا

الكاف يحسم الجدل حول حضور الجماهير مباراتى الأهلي والترجى بـ أبطال أفريقيا

الصحة العالمية تحذر: السلالة الهندية من كورونا منتشرة في 62 دولة

يقضي أيامه الأخيرة.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل ساسي مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

فيديو

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

فيديو جراف.. منى زكي أبرزهن .. فنانات أنجبن بعد سن الأربعين

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ