الادريسي :مصر السيسي تحولت من الاستهلاك إلى الإنتاج والاستثمار

قال على الادريسي الخبير الاقتصادي، إنه في عهد الرئيس السيسي، نجحت مصر بإرادة وتضحيات شعبها العظيم لأول مرة في تاريخها، في تحويل الإنفاق من استهلاكي بالدرجة الأولى إلى إنفاق إنتاجي و استثمارى.

وأضاف على الادريسي في تصريحات لصدى البلد، أن الإنفاق الإنتاجي و الاستثمارى كان لصالح بناء وتطوير البنية التحتية للدولة بالكامل من طرق وكباري و استصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة وتوفير إسكان للفقراء ومتوسطي الدخل وإنشاء عاصمة إدارية جديدة وتطوير المصانع العمل على توطين الصناعة وتطوير العشوائيات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وتابع : بالاضافة إلى مواصلة عمل مشروعات إنتاجية عملاقة بمختلف المحافظات، ومواصلة برامج التحول إلى الحكومة الإلكترونية و التحرك لتحقيق الشمول المالى، بما يشير إلى وجود مخطط علمي مدروس لإقامة دولة عصرية بكل المقاييس لمواجهة التحديدات الداخلية والخارجية.



