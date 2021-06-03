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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة الصحة: تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي في البحر الأحمر

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي في محافظة البحر الأحمر، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ضمن جهود الحكومة المصرية لتوفير اللقاحات للعاملين بالأنشطة الاقتصادية الكبرى، وفي إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة الآمنة.


جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقهم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، للحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي؛ لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، وذلك فور وصولهم محافظة البحر الأحمر؛ لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضمن خطة التصدي للفيروس وتنشيط حركة السياحة.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن مصر ضمن أول 3 دول في العالم اتخذت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنافذ دخول البلاد، وفقًا للوائح الدولية المتعارف عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أكدت توافر جميع الأجهزة الطبية اللازمة لاستقبال حالات الطوارئ في عيادة الحجر الصحي، فضلاً عن توافر مخزون من المستلزمات الطبية والوقائية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

 
وقال الدكتور خالد مجاهد إن الوزيرة أكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية التي اتخذتها الوزارة بالحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد، والتي تتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى مصر من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم، بجانب استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول جميع القادمين إلى البلاد، إلا بعد الحصول على شهادة PCR تفيد الخلو من فيروس كورونا المستجد.


وأضاف مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية أن الوزيرة أوضحت أنه منذ صدور قرار رئيس الوزراء في سبتمبر 2020 بعدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد بالخلو من فيروس كورونا، تم مناظرة 927 ألفًا من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية والبحرية بمحافظة البحر الأحمر، كما تم إجراء 104 آلاف و91 تحليل pcr لمن لم يجر منهم التحليل قبل دخول البلاد، وذلك من خلال عيادة الوصول الدولي في صالات الوصول بالمطار، حرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين وضيوف مصر الكرام من مختلف دول العالم.


ولفت الدكتور خالد مجاهد إلى أنه تم إمداد الحجر الصحي بالمطارات والموانئ البحرية بـ 4 أجهزة (ID NOW COVID-19)، وأكثر من 1000 كاشف لإجراء تحليل الحمض النووي للقادمين من خارج البلاد؛ لسرعة الكشف عن أي إصابة بفيروس كورونا في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة، بالتزامن مع تحورات للفيروس بعدد من دول العالم، فضلاً عن توافر جميع الأجهزة الطبية اللازمة لمناظرة الحالة الصحية للقادمين من الخارج، كما أشار إلى توفير 12 كاميرا حرارية بمطار الغردقة الجوي بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني موزعين بمبانِ الركاب لرصد أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.


وذكر مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية أن الوزيرة أشادت بجهود الفرق الطبية بالحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، موجهة الشكر لجميع العاملين بالحجر الصحي في منافذ دخول البلاد، كما حثتهم على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفان للحفاظ على مكتسبات مصر في مواجهة الجائحة.

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