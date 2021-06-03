رئيس جامعة سوهاج يُكرم طالبة بعد إعادتها لمبلغ مالي عثرت علي.

كرم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، الطالبة هاجر عبدالعال محمد الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية وذلك لعثورها على مبلغ مالي بجوار البوابة الرئيسية بمقر الجامعة الجديد أثناء اليوم الدراسي.

وأشاد رئيس الجامعة بأمانة الطالبة، وأهداها المصحف الشريف وميدالية تذكارية تكريماََ لها وتقديرًا لموقفها المشرف، والذي ظهر واضحاََ من خلاله أمانتها، وأخلاقها الحميدة وروحها الطيبة وتربيتها الحسنة.

وقالت الطالبة هاجر عبدالعال، أنها فوجئت بوجود المبلغ على الأرض أمام البوابة الرئيسية للجامعة في حدود الساعة ١٢ ظهراً، مضيفة أنها توجهت إلى الأمن الجامعي لمساعدتها في ايجاد صاحب المبلغ المفقود.

وذلك من خلال نشر التفاصيل على مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي ساهم في الوصول بشكل سريع إلى صاحب المبلغ، الذي بدوره قدم خالص الشكر لزميلته التي تعد نموذجاََ طيباً للأمانة والوفاء.