مقتل وإصابة 8 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة الأفغانية

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية "كابول" مقتل أربعة مدنيين وإصابة أربعة أخرين إثر استهداف عبوة ناسفة سيارة في منطقة "شاهار قالا" الواقعة بالمنطقة السادسة التابعة للشرطة اليوم الخميس.



وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أنه من بين المصابين سيدة وطفل وتم نقلهم جميعا إلى أقرب مستشفى.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن التفجير.



يذكر أن هذا التفجير يأتي عقب يومين من وقوع انفجارين استهدفا حافلتين بالقرب من مسجد "أهل البيت" بالمنطقة الثالثة التابعة للشرطة في "كابول"، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة